Российские автозаводы не остановят выпуск машин из-за нехватки деталей

Нехватка микрочипов для автомобильной электроники не станет причиной останови производства автомобилей в России, однако эта проблема есть, заявили в Минпромторге.
«Если раньше горизонт планирования был, например, полгода с точки зрения поставки, и было понимание кто, что, когда поставляет, то сейчас его меньше», — цитирует ТАСС замглавы министерства Василия Шпака. Он добавил, что «российские заводы не останавливают производство благодаря слаженной работе компаний и Минпромторга, и будут работать дальше». Согласно прогнозам Минпромторга, ситуация с нехваткой автокомпонентов продлится до сентября 2021 года.
В настоящее время обсуждаются различные меры поддержки российских автозаводов. В частности, Минпромторг работает с автопроизводителями, чтобы они включали в свои логистические цепочки отечественные разработки. «Само оборудование в нашей стране уже производится, задача — заполнить это оборудование отечественным компонентом с точки зрения электроники», — пояснил замминистра.
Тем временем одни зарубежные предприятия уже приостановили выпуск автомобили, а другие сократили объемы производства. Например, General Motors был вынужден на несколько недель прекратить сборку Chevrolet Camaro, Cadillac CT4 и CT5, Peugeot временно заморозил производство модели 308 на французском заводе в Сошо, а Renault сократил рабочую неделю до одного-трех дней. Toyota, Audi, Mitsubishi и Suzuki останавливали сбоку на неделю, а Nissan, уже остановившая производство на одном из японских заводов, временно закрывает сразу три предприятия в Мексике.