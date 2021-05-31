Российские автозаводы не остановят выпуск машин из-за нехватки деталей

«Если раньше горизонт планирования был, например, полгода с точки зрения поставки, и было понимание кто, что, когда поставляет, то сейчас его меньше», — цитирует ТАСС замглавы министерства Василия Шпака. Он добавил, что «российские заводы не останавливают производство благодаря слаженной работе компаний и Минпромторга, и будут работать дальше». Согласно прогнозам Минпромторга, ситуация с нехваткой автокомпонентов продлится до сентября 2021 года.

В настоящее время обсуждаются различные меры поддержки российских автозаводов. В частности, Минпромторг работает с автопроизводителями, чтобы они включали в свои логистические цепочки отечественные разработки. «Само оборудование в нашей стране уже производится, задача — заполнить это оборудование отечественным компонентом с точки зрения электроники», — пояснил замминистра.