Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде

Рекордный заезд состоялся 26 мая. Около шести утра Toyota Mirai второго поколения выехал с водородной станции HysetCo (венчурное предприятие Toyota и Air Liquide) во французской коммуне Орли южнее Парижа и отправился в пробег через департаменты Луар и Шер и Эндр и Луара. В общей сложности автомобиль проехал 1003 километра, что на 116 больше результата водородного кроссовера Hyundai Nexo и на 353 паспортного пробега. При этом на машине попеременно сменились четыре водителя.