Представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross. Это перелицованный Renault

От «собрата» Renault Scenic E-Tech новинку от Mitsubishi можно отличить по оригинальному дизайну передка с узнаваемой X-образной заглушкой и «штрихами» оптики, которым вторят фонари на корме. Колесные диски у Eclipse Cross EV тоже «свои», их размерность — 19 или 20 дюймов.

Со сменой поколения модель стала короче (от бампера до бампера у нее 4470 миллиметров), хотя колесная база, напротив, выросла до 2785 миллиметров. В багажнике умещается от 478 до 1670 литров груза в зависимости от положения спинок сидений заднего ряда.