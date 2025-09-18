Представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross. Это перелицованный Renault

Представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross. Это перелицованный RenaultПроизводство запустят в IV квартале года во Франции
От «собрата» Renault Scenic E-Tech новинку от Mitsubishi можно отличить по оригинальному дизайну передка с узнаваемой X-образной заглушкой и «штрихами» оптики, которым вторят фонари на корме. Колесные диски у Eclipse Cross EV тоже «свои», их размерность — 19 или 20 дюймов.
Со сменой поколения модель стала короче (от бампера до бампера у нее 4470 миллиметров), хотя колесная база, напротив, выросла до 2785 миллиметров. В багажнике умещается от 478 до 1670 литров груза в зависимости от положения спинок сидений заднего ряда.
В салоне установлены двухэкранная система Renault с 12,3-дюймовой приборной панелью и 12-дюймовым центральным экраном. Мультимедиа поддерживает сервисы Google; за звук отвечает аудио Harman & Kardon. Есть подсветка салона и электрохромная стеклянная крыша. Индивидуальности модели Mitsubishi призваны придать опции отделки и декор.
Поначалу европейцы смогут заказать Eclipse Cross только в топовом варианте. У него 218-сильный электродвигатель и батарея емкостью 87 киловатт-часов, которая должна обеспечить порядка 600 километров хода. В 2026 году появится более дешевый вариант со 170-сильным мотором и аккумулятором на 60 киловатт-часов. Запас хода такого кроссовера составит 420 километров.
Производство наладят на заводе во французском Дуэ в IV квартале 2025 года. Там же делают Renault Scenic E-Tech, Megane E-Tech и Nissan Micra EV.