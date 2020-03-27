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13:54

Mitsubishi задумала купить часть Renault

Конгломерат может пойти на такой шаг для укрепления альянса

© Mitsubishi
Лиза Будрина
Mitsubishi Corp может приобрести 10 процентов акций французской компании Renault. Как сообщает газета Les Echos со ссылкой на неназванный источник, это предусматривает один из сценариев укрепления альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Ожидается, что подробности о новой стратегии появятся в мае.

Приобретение части акций французской марки конгломератом Mitsubishi Corp пока не подтверждено. По информации издания, также обсуждаются и другие варианты, в числе которых реструктуризация, закрытие заводов и программы по сокращению расходов. В Renault отказались комментировать ситуацию.

На сегодняшний день Mitsubishi Corp принадлежит 20 процентов акций Mitsubishi Motors, Nissan владеет 15 процентами Renault, а Renault 43 процентами Nissan. Весной 2016 года Nissan выкупил контрольный 34-процентный пакет акций компании Mitsubishi Motors.

В конце января стало известно, что Nissan готовится принять экстренные меры по снижению расходов — нынешнее руководство планирует провести массовые сокращения (они затронут 4300 сотрудников), закрыть два завода и урезать модельный ряд.

23 марта 2020 года сообщалось, что Nissan уволит три тысячи рабочих, которые до недавнего времени собирали автомобили на испанских заводах бренда. Конвейеры предприятий были остановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванными ей нарушениями в цепочках поставок комплектующих.

Источник: Le Echos, Automotive News