Mitsubishi задумала купить часть Renault

Приобретение части акций французской марки конгломератом Mitsubishi Corp пока не подтверждено. По информации издания, также обсуждаются и другие варианты, в числе которых реструктуризация, закрытие заводов и программы по сокращению расходов. В Renault отказались комментировать ситуацию.

На сегодняшний день Mitsubishi Corp принадлежит 20 процентов акций Mitsubishi Motors, Nissan владеет 15 процентами Renault, а Renault – 43 процентами Nissan. Весной 2016 года Nissan выкупил контрольный 34-процентный пакет акций компании Mitsubishi Motors.