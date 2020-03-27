Mitsubishi задумала купить часть Renault

Приобретение части акций французской марки конгломератом Mitsubishi Corp пока не подтверждено. По информации издания, также обсуждаются и другие варианты, в числе которых реструктуризация, закрытие заводов и программы по сокращению расходов. В Renault отказались комментировать ситуацию.
На сегодняшний день Mitsubishi Corp принадлежит 20 процентов акций Mitsubishi Motors, Nissan владеет 15 процентами Renault, а Renault – 43 процентами Nissan. Весной 2016 года Nissan выкупил контрольный 34-процентный пакет акций компании Mitsubishi Motors.
В конце января стало известно, что Nissan готовится принять экстренные меры по снижению расходов — нынешнее руководство планирует провести массовые сокращения (они затронут 4300 сотрудников), закрыть два завода и урезать модельный ряд.
23 марта 2020 года сообщалось, что Nissan уволит три тысячи рабочих, которые до недавнего времени собирали автомобили на испанских заводах бренда. Конвейеры предприятий были остановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванными ей нарушениями в цепочках поставок комплектующих.