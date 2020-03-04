У Mitsubishi Eclipse Cross появится «черная» версия в России

Версия Black Edition создана на базе двух комплектаций Eclipse Cross 2020 модельного года: Instyle 2WD и Ultimate 4WD с мотором объемом 1,5 литра. У кроссоверов лимитированной серии в черном цвете выполнены решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бамперов, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка. Кроме того, для Eclipse Cross Black Edition предусмотрены 18-дюймовые диски черного цвета и алюминиевые накладки на педали.
Цены на кроссовер начинаются от 1 920 000 рублей за исполнение Instyle и от 2 266 000 рублей – за Ultimate. Лимитированная серия выпускается на заводе Mitsubishi в Японии с января 2020 года.
По собственной информации «Мотора», в 2019 году в России было продано 1625 экземпляров Eclipse Cross. Еще 51 новый автомобиль реализовали в январе 2020 года. Всего за прошлый год дилеры японской марки продали 39 938 новых машин, а в январе этого года – 1539 штук.