У Mitsubishi Eclipse Cross появится «черная» версия в России

По собственной информации «Мотора», в 2019 году в России было продано 1625 экземпляров Eclipse Cross. Еще 51 новый автомобиль реализовали в январе 2020 года. Всего за прошлый год дилеры японской марки продали 39 938 новых машин, а в январе этого года – 1539 штук.