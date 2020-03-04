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4 марта, 12:54

У Mitsubishi Eclipse Cross появится «черная» версия в России

В продажу поступил кроссовер в исполнении Black Edition

Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition © Mitsubishi
Лиза Будрина
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж ограниченной серии Eclipse Cross Black Edition. Такие кроссоверы можно отличить от стандартных по черным элементам отделки экстерьера.

Версия Black Edition создана на базе двух комплектаций Eclipse Cross 2020 модельного года: Instyle 2WD и Ultimate 4WD с мотором объемом 1,5 литра. У кроссоверов лимитированной серии в черном цвете выполнены решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бамперов, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка. Кроме того, для Eclipse Cross Black Edition предусмотрены 18-дюймовые диски черного цвета и алюминиевые накладки на педали.

Цены на кроссовер начинаются от 1 920 000 рублей за исполнение Instyle и от 2 266 000 рублей за Ultimate. Лимитированная серия выпускается на заводе Mitsubishi в Японии с января 2020 года.

По собственной информации «Мотора», в 2019 году в России было продано 1625 экземпляров Eclipse Cross. Еще 51 новый автомобиль реализовали в январе 2020 года. Всего за прошлый год дилеры японской марки продали 39 938 новых машин, а в январе этого года – 1539 штук.