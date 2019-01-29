Mitsubishi покажет в Женеве электрический внедорожник

Судя по единственному изображению внешне Engelberg Tourer будет похож на Mitsubishi GT-PHEV Concept 2016 года. В таком же ключе (дизайн-концепция Dynamic Shield) выполнен и e-Evolution Concept, представленный в 2017-м, а также серийные Delica и Xpander. Вероятно, в новом концепт-каре также будут сочетаться «практичность SUV и универсальность минивэна».