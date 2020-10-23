Видео: Mitsubishi L200 не справился с «лосиным тестом»

«Лосиный тест» является одним из самых сложных испытаний для автомобилей. В ходе теста водитель проверяет управляемость машины. Автомобиль должен проехать по заданной траектории и совершить резкие маневры, не сбив конусы. Подобное испытание предназначено для демонстрации поведения автомобиля при неожиданно возникшем препятствии на дороге.

Во время первой попытки водитель Mitsubishi L200 совершил маневр на скорости 79 километров в час. Такая скорость оказалась слишком высокой для пикапа. Автомобиль не вписался в резкие повороты, сбив два конуса. Однако, несмотря на недостаточную поворачиваемость, журналисты отметили неплохую управляемость L200.

Следующие попытки водитель совершил на скоростях 73 и 70 километров в час. Во время маневров пикап подбрасывало на поворотах, а его колеса отрывались от земли, в результате чего автомобиль сбил множество конусов. По мнению специалистов, подобный эффект «подпрыгивания» является обычным для высоких моделей. Таким образом, подвеска справляется с чрезмерной нагрузкой.