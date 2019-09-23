Mitsubishi Pajero Sport стал рекордсменом России

Рекордный заезд состоялся 24 июля — тогда дизельная модификация внедорожника Pajero Sport преодолела трассу с перепадом высот почти четыре тысячи метров. Стартовал автомобиль из Прикаспийской низменности в Дагестане с высоты минус 30 метров над уровнем моря, а финишировал на Эльбрусе в Кабардино-Балкарской республике на высоте 3850 метров над уровнем моря.
Комиссия «Книги рекордов России» рассмотрела заявку представителей марки и решила, что перепад высот в 3880 метров — лучший на сегодняшний день для серийных автомобилей в заводской комплектации.
Автомобиль, который установил рекорд, с завода оснащается дизельным турбомотором объемом 2,4 литра и мощностью 181 лошадиная сила. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод у внедорожника полный.
В середине июля в России установили необычный рекорд скорости — производитель садовой техники Husqvarna построил самую быструю в стране газонокосилку. На тестовом полигоне ее разогнали до 202,88 километра в час в присутствии комиссии из «Книги рекордов России».