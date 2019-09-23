Mitsubishi Pajero Sport стал рекордсменом России

Комиссия «Книги рекордов России» рассмотрела заявку представителей марки и решила, что перепад высот в 3880 метров — лучший на сегодняшний день для серийных автомобилей в заводской комплектации.

Автомобиль, который установил рекорд, с завода оснащается дизельным турбомотором объемом 2,4 литра и мощностью 181 лошадиная сила. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод у внедорожника полный.