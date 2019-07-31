В России построили газонокосилку, которая едет быстрее «Соляриса»

После первого тестового заезда на классические четверть мили, пилоту удалось разогнаться до 202 километров в час. Чтобы транспорт не преподнес неприятных сюрпризов, было решено вторым заездом сразу делать контрольный, с фиксацией скорости. В итоге газонокосилка смогла развить скорость в 202,88 километра в час.

Вторым требованием комиссии было продемонстрировать процесс кошения травы — хоть и не с первой попытки, но газонокосилка справилась и с этим тоже, после чего ее рекорд официально зафиксировали.