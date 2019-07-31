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18:20

В России построили газонокосилку, которая едет быстрее «Соляриса»

На тестовом полигоне ее смогли разогнать до 202 километров в час

Производитель садовой техники Husqvarna построил самую быструю в России газонокосилку. На тестовом полигоне ее сумели разогнать до 202,88 километра в час — на сегодняшний день это абсолютный рекорд скорости среди газонокосилок. К слову, максимальная скорость одного из самых массовых автомобилей Hyundai Solaris — 193 километра в час.

Рекорд зафиксировали представители «Книги рекордов России» . Кроме того, они подтвердили, что газонокосилка может не только быстро ехать, но и выполнять свое прямое назначение — косить траву. За рулем этого агрегата во время рекордного заезда сидела профессиональный пилот и призер российских соревнований по дрэг-рейсингу Яна Холодковская.

После первого тестового заезда на классические четверть мили, пилоту удалось разогнаться до 202 километров в час. Чтобы транспорт не преподнес неприятных сюрпризов, было решено вторым заездом сразу делать контрольный, с фиксацией скорости. В итоге газонокосилка смогла развить скорость в 202,88 километра в час.

Вторым требованием комиссии было продемонстрировать процесс кошения травы — хоть и не с первой попытки, но газонокосилка справилась и с этим тоже, после чего ее рекорд официально зафиксировали.

В основу проекта лег садовый трактор весом 180 килограммов с гидростатической трансмиссией. В ходе модернизации, газонокосилку оснастили 6,2-литровым мотором V8 мощностью 409 лошадиных сил. Также был установлен каркас безопасности, подвеска, руль и сидение, и четыре колеса. В итоге получился агрегат, напоминающий внешне гоночный болид, который, помимо всего прочего, может еще и подровнять газон.

Посмотрите, как сделать из «УАЗика» газонокосилку

Проект назвали «Дикая Клара» (Wild Clara), это имя выбрали путем голосования среди тех, кто следил за проектом. Еще в марте прошлого года «Клару» вывели на первый тест-драйв, на котором газонокосилку смогли разогнать до 115 километров в час. Но для рекорда нужно было набрать минимум 200, поэтому авторам пришлось всерьез взяться за отладку подвески и настройку двигателя.

В начале июня газонокосилка от Honda установила новый рекорд Гиннесса — пилот сумел разогнаться с места до 100 миль в час (161 километр в час) за 6,29 секунды. Агрегат спроектировали на базе мини-трактора Honda HF 2622, который оснастили литровой рядной «четверкой» мощностью 203 лошадиные силы.