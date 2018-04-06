Под сервисную кампанию попали кроссоверы Outlander

Пульс

В России отзовут 86 620 машин Mitsubishi из-за подушек безопасности

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6 апреля 2018

Компания Mitsubishi проведет в России отзыв 86 620 кроссоверов Outlander, которые были проданы с ферваля 2007 года по июнь 2012-го. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Длительный тест Mitsubishi Outlander](https://motor.ru/testdrives/mitsuoutgt1.htm)

Длительный тест Mitsubishi Outlander

Причиной для проведения отзыва стало возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя, в связи с чем требуется ее замена. Связано ли это с продукцией компании Takata, не уточняется.

Ремонтом машин займутся официальные дилеры марки. Все работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.

Осенью 2017 года компания Mitsubishi отзывала в России 89 406 кроссоверов ASX. У вседорожников нашли опасность коррозии элементов и неисправность мотора стеклоочистителя, что может привести к попаданию воды на устройство.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

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