Американские ученые нашли простой способ борьбы с пробками

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) нашли простой способ борьбы с пробками. Для этого они предлагают использовать двусторонний контроль дистанции и скорости: до впереди идущего и следующего позади автомобиля. Результаты исследования опубликованы на портале IEEE Xplore.

Одним из способов двустороннего контроля ученые видят модифицированный адаптивный круиз-контроль. Такая система могла бы использовать передние, задние сенсоры и камеры для контроля скорости и плотности движения потока.

Для визуализации предложения ученые создали абстрактную модель, в которой автомобили представлены грузами, соединенными между собой пружинами и гасителями колебаний. При изменении скорости одной машины образуется волна, которая заставляется другие машины также менять свою скорость. При достижении критической массы таких волн образуются пробки.

По мнению авторов исследования, потенциальные очаги пробок могли бы самостоятельно стабилизироваться и затухать, если бы автомобили были распределены по дороге равномерно.

В конце ноября текущего года компания «Яндекс» опубликовала результаты исследования загруженности основных московских дорог за последние пять лет. Согласно документу, выросла загруженность практически на всех основных магистралях, а ситуация внутри Садового кольца стала самой плохой за анализируемый период.