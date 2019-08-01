Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе

Им был рекламный директор, который купил «Миуру» в 1971 году, но уже через три года продал ее. Следующим за руль сел автогонщик-любитель Ханн Петер Вебер, и в его руках автомобиль провел почти полвека. Вебер хранил его как музейный экспонат, выезжая на дороги лишь по особым случаям. В 2015 году хозяин умер, и с тех пор автомобиль стоял в гараже.

Lamborghini Miura оснащен родным четырехлитровым V12 мощностью 370 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 284 километра в час. В комплекте со спорткаром новому владельцу достанется оригинальная сервисная книжка, а также счета и даже переписка с итальянским производителем.