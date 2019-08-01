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18:43

Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе

Автомобиль провел почти всю жизнь в гараже, его пробег всего 29 тысяч километров

В одном из гаражей на юге Германии нашли очередную автомобильную «капсулу времени» — редкий Lamborghini Miura 1969 года выпуска. Пробег машины составляет всего 29 000 километров.

В течение последних четырех лет автомобиль стоял в гараже, где его и обнаружили, а до этого эксплуатировался только по особо важным случаям и с максимальной осторожностью. Спорткар настолько бережно хранили, что спустя полвека он сохранился в первозданном заводском виде, а всю его историю можно легко проследить вплоть до первого владельца.

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Им был рекламный директор, который купил «Миуру» в 1971 году, но уже через три года продал ее. Следующим за руль сел автогонщик-любитель Ханн Петер Вебер, и в его руках автомобиль провел почти полвека. Вебер хранил его как музейный экспонат, выезжая на дороги лишь по особым случаям. В 2015 году хозяин умер, и с тех пор автомобиль стоял в гараже.

Lamborghini Miura оснащен родным четырехлитровым V12 мощностью 370 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 284 километра в час. В комплекте со спорткаром новому владельцу достанется оригинальная сервисная книжка, а также счета и даже переписка с итальянским производителем.

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Автомобиль продадут на лондонском аукционе Sotheby’s 24 октября. По предварительным оценкам организаторов, стоимость лота составит около миллиона фунта стерлингов (77 591 500 рублей по текущему курсу).

В середине мая на аукционе Sotheby’s продали самый старый из сохранившихся Porsche. Модель Type 64 была выпущена в единственном экземпляре в 1939 году. Этот автомобиль считается самым значимым в истории штутгартской марки — именно он лег в основу современных спорткаров от 356 до 911. За уникальную модель организаторы планировали выручить около 20 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей по текущему курсу).