Самый старый сохранившийся Porsche продадут на аукционе

1500-километровый марафон по маршруту Берлин — Рим должен был стать своеобразной рекламной сети немецких скоростных автомагистралей — автобанов — а также частью празднования выхода на рынок модели KdF-Wagen. Для этого принадлежащий в то время правительству Volkswagen заказал у Porsche постройку трех гоночных версий «Жука». Автомобиль получил внутреннее название Type 64, а его разработка велась той же группой инженеров, что через несколько лет создала Porsche 356.
Porsche Type 64 сохранил трансмиссию, двигатель и подвеску донорского KdF-Wagen, но получил полностью новый кузов из авиационного алюминия с аэродинамическими накладками колес. Мощность стоковой оппозитной «четверки» была увеличена с 24 до 32 лошадиных сил. После официального объявления войны единственный собранный экземпляр Type 64 перешёл в собственность Германского трудовой фронта, а проект был свернут.
Однако это не остановило Ферри Порше и он построил еще два автомобиля: сборку первого закончили в декабре 1939, второго — в июне 1940-го. Для машины №3 использовали шасси первого Type 64, который серьезно пострадал в аварии. «Третий» стал личной машиной семьи Порше и даже смог пережить войну. В 1946 году, когда автомобиль регистрировали в Австрии, Ферри лично приклеил на него надпись Porsche.
Porsche Type 64 сменил ещё двух владельцев и по-прежнему находится в полностью оригинальном состоянии. Его называют прародителем современных спорткаров немецкой марки — от 356 до 911 — и самым значимым автомобилем в истории Porsche.
По предварительным оценкам, цена Type 64 может составить 20 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей).