Самый старый сохранившийся Porsche продадут на аукционе

Porsche Type 64 сменил ещё двух владельцев и по-прежнему находится в полностью оригинальном состоянии. Его называют прародителем современных спорткаров немецкой марки — от 356 до 911 — и самым значимым автомобилем в истории Porsche.

По предварительным оценкам, цена Type 64 может составить 20 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей).