Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14 мая, 13:07

Самый старый сохранившийся Porsche продадут на аукционе

Sotheby’s выставит на торги единственный экземпляр Type 64

Аукционный дом Sotheby’s выставит на августовские торги в Монтерее единственный сохранившейся экземпляр самого первого Porsche — Type 64. Автомобиль разработали в 1939 году по заказу Volkswagen для так и не состоявшейся из-за войны гонки Берлин — Рим на агрегатах «Жука» KdF-Wagen.
Загрузка...

1500-километровый марафон по маршруту Берлин — Рим должен был стать своеобразной рекламной сети немецких скоростных автомагистралей — автобанов — а также частью празднования выхода на рынок модели KdF-Wagen. Для этого принадлежащий в то время правительству Volkswagen заказал у Porsche постройку трех гоночных версий «Жука». Автомобиль получил внутреннее название Type 64, а его разработка велась той же группой инженеров, что через несколько лет создала Porsche 356.

Porsche Type 64 сохранил трансмиссию, двигатель и подвеску донорского KdF-Wagen, но получил полностью новый кузов из авиационного алюминия с аэродинамическими накладками колес. Мощность стоковой оппозитной «четверки» была увеличена с 24 до 32 лошадиных сил. После официального объявления войны единственный собранный экземпляр Type 64 перешёл в собственность Германского трудовой фронта, а проект был свернут.

>
Reload
1 / 7

Однако это не остановило Ферри Порше и он построил еще два автомобиля: сборку первого закончили в декабре 1939, второго — в июне 1940-го. Для машины №3 использовали шасси первого Type 64, который серьезно пострадал в аварии. «Третий» стал личной машиной семьи Порше и даже смог пережить войну. В 1946 году, когда автомобиль регистрировали в Австрии, Ферри лично приклеил на него надпись Porsche.

Porsche Type 64 сменил ещё двух владельцев и по-прежнему находится в полностью оригинальном состоянии. Его называют прародителем современных спорткаров немецкой марки — от 356 до 911 — и самым значимым автомобилем в истории Porsche.

По предварительным оценкам, цена Type 64 может составить 20 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей).

Источник: Sotheby's
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...