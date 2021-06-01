Очень редкую Lamborghini Miura планируют пустить с молотка за 104 миллиона рублей

Усовершенствованную версию отличают повышенный уровень комфорта, лучшая управляемость и более качественные материалы отделки, а также доработанный мотор. Четырехлитровый V12 на Muira P400 S выдает 370 лошадиных сил – на 20 больше, чем на предыдущей версии.

Данная Miura с номером шасси 3799 выкрашена в лаймовый цвет Verde Miura (Miura Green). В 1968 ее доставили новой покупателю из Турина, а в 2000-х «двухдверка» пережила полную реставрацию: ей обновили лакокрасочное покрытие и заново обшили салон синей кожей. В движение купе приводит оригинальный мотор Miura, но «пересаженный» из другого купе.