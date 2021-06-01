Очень редкую Lamborghini Miura планируют пустить с молотка за 104 миллиона рублей

Muira P400 S (Spinto) – это следующая ступень развития оригинальной Miura P400, впервые прибывшей в дилерский центр Lamborghini в 1966 году. Модель, облик которой разработал мэтр автомобильного дизайна Марчелло Гандини, сохранила характерные металлические «реснички» вокруг фар, которые исчезли в следующей версии P400 SV (Spinto Veloce).
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Фото: Gooding & Company
Усовершенствованную версию отличают повышенный уровень комфорта, лучшая управляемость и более качественные материалы отделки, а также доработанный мотор. Четырехлитровый V12 на Muira P400 S выдает 370 лошадиных сил – на 20 больше, чем на предыдущей версии.
Данная Miura с номером шасси 3799 выкрашена в лаймовый цвет Verde Miura (Miura Green). В 1968 ее доставили новой покупателю из Турина, а в 2000-х «двухдверка» пережила полную реставрацию: ей обновили лакокрасочное покрытие и заново обшили салон синей кожей. В движение купе приводит оригинальный мотор Miura, но «пересаженный» из другого купе.
Фото: Gooding & Company
На сегодняшний день 53-летняя Lamborghini Miura P400 S находится в Великобритании, где 11 июня будет выставлена на торги. Покупатель, готовый заплатить за нее внушительную сумму, получит бонусом сертификат подлинности, выданный Automobili Lamborghini S.p.A.
В марте компания Marshall Goldman выставила на продажу Lamborghini Countach 1988 года выпуска в редкой спецификации 5000 Quattrovalvole. Черный суперкар, сохранившийся в идеальном состоянии, оценили в 395 900 долларов, или более 30 миллионов рублей по текущему курсу.