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20:20

Найденный в сарае Lamborghini пустили с молотка за 100 миллионов рублей

Суперкар 1969 года выпуска продали в полтора раза дороже ожидаемого

© RM Sotheby's
Lamborghini Miura P400 S, найденная осенью в деревушке на юге Германии, продана с аукциона RM Sotheby's за 1,24 миллиона фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона долларов или 101,5 миллиона рублей по текущему курсу). Спорткар, простоявший в заброшенном гараже четыре года, полностью комплектный и отличается состоянием нового автомобиля.

За полвека Lamborghini с номером шасси 4245 была во владении двух человек: первый хозяин Уолтер Беккер приобрёл спорткар в 1971 году, а в руках автогонщика Ханн Петера Вебера Miura была с 1974-го по 2015 год. Вебер аккуратно обращался с машиной и выезжал только по особым случаям, поэтому пробег составил 29 020 километров. История суперкара подтверждается оригинальной сервисной книжкой и перепиской с автопроизводителем.

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Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Miura выпускалась с 1966 по 1973 год. Всего было выпущено 764 автомобиля. Под капотом суперкара располагается 4,0-литровый 370-сильный V12, что позволяет среднемоторной Lamborghini набирать первую «сотню» за 4,5 секунды. Заявленная максимальная скорость — 284 километра в час.

Два года назад в США продавали аналогичный Lamborghini Miura S 1969 года выпуска, простоявший без движения 46 лет. Продавец хотел выручить за раритет 1,5 миллиона долларов. Будучи новым автомобиль стоил в Италии около 7,8 миллиона лир — около 19 тысяч доллларов по тогдашнему курсу.