Найденный в сарае Lamborghini пустили с молотка за 100 миллионов рублей

За полвека Lamborghini с номером шасси 4245 была во владении двух человек: первый хозяин Уолтер Беккер приобрёл спорткар в 1971 году, а в руках автогонщика Ханн Петера Вебера Miura была с 1974-го по 2015 год. Вебер аккуратно обращался с машиной и выезжал только по особым случаям, поэтому пробег составил 29 020 километров. История суперкара подтверждается оригинальной сервисной книжкой и перепиской с автопроизводителем.
Фото: RM Sotheby's
Lamborghini Miura выпускалась с 1966 по 1973 год. Всего было выпущено 764 автомобиля. Под капотом суперкара располагается 4,0-литровый 370-сильный V12, что позволяет среднемоторной Lamborghini набирать первую «сотню» за 4,5 секунды. Заявленная максимальная скорость — 284 километра в час.
Два года назад в США продавали аналогичный Lamborghini Miura S 1969 года выпуска, простоявший без движения 46 лет. Продавец хотел выручить за раритет 1,5 миллиона долларов. Будучи новым автомобиль стоил в Италии около 7,8 миллиона лир — около 19 тысяч доллларов по тогдашнему курсу.