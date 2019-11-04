Найденный в сарае Lamborghini пустили с молотка за 100 миллионов рублей

За полвека Lamborghini с номером шасси 4245 была во владении двух человек: первый хозяин Уолтер Беккер приобрёл спорткар в 1971 году, а в руках автогонщика Ханн Петера Вебера Miura была с 1974-го по 2015 год. Вебер аккуратно обращался с машиной и выезжал только по особым случаям, поэтому пробег составил 29 020 километров. История суперкара подтверждается оригинальной сервисной книжкой и перепиской с автопроизводителем.