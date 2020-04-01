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17:13

Lamborghini Miura SV с самым маленьким пробегом выставили на продажу

Коллекционно купе оценили в 2,6 миллиона фунтов стерлингов

Алексей Носаченко
Британский дилер коллекционных автомобилей Joe Macari Performance Cars London выставил на продажу Lamborghini Miura SV с самым маленьким для этой модели пробегом — всего 5794 километра. Стоимость купе в исполнении «серый на оранжевом» составляет 2 594 500 фунтов стерлингов, что эквивалентно 254,4 миллиона рублей.

Высокая цена автомобиля обусловлена тем, что речь идет о самой ценной и знаменитой версии «Миуры» — P400SV. Эта модификация в 1971 году сменила на конвейере P400S, а отличалась модифицированным 385-сильным двигателем V12 3.9 с четырьмя карбюраторами Weber, отдельным контуром охлаждения коробки передач и подретушированной внешностью. До ста купе разгонялось менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость составляла 290 километров в час.

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Этот экземпляр Lamborghini P400SV выпущен в 1972 году и передан королевской семье Саудовской Аравии. Особенности машины — пара канард на переднем бампере, как бы подчеркивающих высокий статус покупателя.

В начале 2000-х во время инспекции одного из складских помещений, принадлежавших Саудитам, автомобиль обнаружили под картонными коробками, а в 2005-м продали в США.

После реставрации «Миура» получила новый цвет кузова Metallic Grey и оранжевый салон. Сменив еще несколько владельцев, купе осело в Великобритании, и сейчас выставлено на продажу.

В феврале этого года историческое подразделение Lamborghini Polo Storico привезло на выставку Rétromobile в Париже редчайшую версию «Миуры» — SVJ. Серия насчитывала всего четыре экземпляра, а вдохновением для нее стала экспериментальная двухдверка P400 Jota, построенная тест-пилотом Lamborghini Бобом Уолласом в 1970 году.