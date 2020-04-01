Lamborghini Miura SV с самым маленьким пробегом выставили на продажу

Этот экземпляр Lamborghini P400SV выпущен в 1972 году и передан королевской семье Саудовской Аравии. Особенности машины — пара канард на переднем бампере, как бы подчеркивающих высокий статус покупателя.

В начале 2000-х во время инспекции одного из складских помещений, принадлежавших Саудитам, автомобиль обнаружили под картонными коробками, а в 2005-м продали в США.

После реставрации «Миура» получила новый цвет кузова Metallic Grey и оранжевый салон. Сменив еще несколько владельцев, купе осело в Великобритании, и сейчас выставлено на продажу.