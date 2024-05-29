Стала известна стоимость владения Tesla Model Y в Москве

Опубликовано 29 мая 2024, 19:13
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Стала известна стоимость владения Tesla Model Y в МосквеАмериканский электрокар можно купить в России за 6,4 миллиона рублей
За пять лет стоимость владения Tesla Model Y составит почти 4 миллиона рублей. Статистику опубликовали специалисты Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Эксперты учитывали средний ежегодный пробег электрического кроссовера 20 тысяч километров, а также стоимость страховки и другие расходы. В качестве объекта аналитики использовали модель в двухмоторной версии Performance мощностью 534 лошадиные силы и 690 Нм крутящего момента.
© Tesla
Каждый километр пробега Tesla Model Y обойдется москвичам в 39,32 рубля. Таким образом, за 20 тысяч километров пробега в год владельцы потратят 786 400 рублей. В течение пяти лет на обслуживание электрокроссовера придется выложить 3,93 миллиона.
В рамках исследования аналитики использовали Tesla Model Y в комплектации Performance, которую можно купить за 6,4 миллиона рублей. В стоимость владения электрокаром эксперты включили цены на ОСАГО и каско, а также ремонтные работы, замену резины, налоги и стоимость зарядки на столичных станциях.
В середине апреля аналитики подсчитали стоимость владения Lada Granta. В процессе пятилетней эксплуатации хозяева потратят на отечественный бюджетник более миллиона рублей.