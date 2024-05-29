Стала известна стоимость владения Tesla Model Y в Москве

Американский электрокар можно купить в России за 6,4 миллиона рублей

За пять лет стоимость владения Tesla Model Y составит почти 4 миллиона рублей. Статистику опубликовали специалисты Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Эксперты учитывали средний ежегодный пробег электрического кроссовера 20 тысяч километров, а также стоимость страховки и другие расходы. В качестве объекта аналитики использовали модель в двухмоторной версии Performance мощностью 534 лошадиные силы и 690 Нм крутящего момента.