Начались продажи самой дешевой Tesla Model 3

Начальная версия Model 3 комплектуется сиденьями и рулевой колонкой с механическими регулировками, сиденьями с тканевой отделкой, базовой аудиосистемой. В оснащение Standard Range Plus входит подогрев передних сидений, отделка салона кожей, улучшенная аудиосистема, противотуманные фары. За комлекс Autopilot придется доплатить три тысячи долларов (197 тысяч рублей), а расширенные автономные возможности обойдутся еще в пять тысяч (329 тысяч рублей).

Ранее Tesla решила прекратить продажи наиболее доступных модификаций Model S и Model X, оснащенных блоком батарей емкостью 75 киловатт-часов. В линейке останутся только модификации с комплектами батарей емкостью 100 киловатт-часов.