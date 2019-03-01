Начались продажи самой дешевой Tesla Model 3

У «дешевой» Tesla Model 3 также есть чуть более «дальнобойная» версия Standard Range Plus с запасом хода 386 километров. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) базовый седан разгоняется за 5,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 209 километров в час. Версии с приставкой Plus на разгон до 60 миль в час требуется 5,3 секунды, а ее максималка зафиксирована на 225 километрах в час.
Начальная версия Model 3 комплектуется сиденьями и рулевой колонкой с механическими регулировками, сиденьями с тканевой отделкой, базовой аудиосистемой. В оснащение Standard Range Plus входит подогрев передних сидений, отделка салона кожей, улучшенная аудиосистема, противотуманные фары. За комлекс Autopilot придется доплатить три тысячи долларов (197 тысяч рублей), а расширенные автономные возможности обойдутся еще в пять тысяч (329 тысяч рублей).
Ранее Tesla решила прекратить продажи наиболее доступных модификаций Model S и Model X, оснащенных блоком батарей емкостью 75 киловатт-часов. В линейке останутся только модификации с комплектами батарей емкостью 100 киловатт-часов.