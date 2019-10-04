Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:40

Японское ателье украсило спортивную версию Toyota Crown

В него вошли элементы обвеса и 19-дюймовые колеса

Отделение Modellista компании Toyota представила стайлинг-пакет для седана Crown S Sport Style. Покупателям предложены элементы обвеса и декоративные накладки кузова.

Toyota Crown S Sport Style отличается затемненной оптикой, чернеными колесами, решеткой радиатора и окантовкой противотуманных фар. В салоне тоже преобладает темная цветовая гамма с акцентами контрастного красного цвета. В базе у «Крауна» комбинированная обивка сидений, а кожаная предлагается за доплату.

Обычный Toyota Crown S Sport Style

Набор Modellista включает в себя спойлер переднего бампера, боковые и задние юбки. Кроме того, в каталоге есть металлизированный декор для накладок противотуманных фар и боковых зеркал, а также 19-дюймовые алюминиевые колеса WingDancer X с покрышками Michelin Pilot Sport 4S.

Toyota Crown S Sport Style можно заказать с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 сил и восьмидиапазонным автоматом либо с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника» (226 лошадиных сил). Машины с базовым мотором могут быть только заднеприводными, гибриды — и с задним, и с полным приводом.