Японское ателье украсило спортивную версию Toyota Crown

Toyota Crown S Sport Style можно заказать с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 сил и восьмидиапазонным автоматом либо с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника» (226 лошадиных сил). Машины с базовым мотором могут быть только заднеприводными, гибриды — и с задним, и с полным приводом.