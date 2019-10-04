Японское ателье украсило спортивную версию Toyota Crown

Toyota Crown S Sport Style отличается затемненной оптикой, чернеными колесами, решеткой радиатора и окантовкой противотуманных фар. В салоне тоже преобладает темная цветовая гамма с акцентами контрастного красного цвета. В базе у «Крауна» комбинированная обивка сидений, а кожаная предлагается за доплату.
Набор Modellista включает в себя спойлер переднего бампера, боковые и задние юбки. Кроме того, в каталоге есть металлизированный декор для накладок противотуманных фар и боковых зеркал, а также 19-дюймовые алюминиевые колеса WingDancer X с покрышками Michelin Pilot Sport 4S.
Toyota Crown S Sport Style можно заказать с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 сил и восьмидиапазонным автоматом либо с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника» (226 лошадиных сил). Машины с базовым мотором могут быть только заднеприводными, гибриды — и с задним, и с полным приводом.