В России открыли прием заказов на Tesla Model Y за 4,8 миллиона рублей

На сайте «Связного» можно забронировать все три версии, анонсированные Tesla в середине марта. Заднеприводная Long Range с запасом хода 483 километра и разгоном до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,5 секунды обойдется в 4,8 миллиона рублей. Полноприводная AWD (451 километр, 4,9 секунды) — 5,2 миллиона рублей. Топовая версия Performance c увеличенной отдачей электромоторов и улучшенной динамикой оценена в 6,2 миллиона рублей.