В России открыли прием заказов на Tesla Model Y за 4,8 миллиона рублей

На сайте «Связного» можно забронировать все три версии, анонсированные Tesla в середине марта. Заднеприводная Long Range с запасом хода 483 километра и разгоном до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,5 секунды обойдется в 4,8 миллиона рублей. Полноприводная AWD (451 километр, 4,9 секунды) — 5,2 миллиона рублей. Топовая версия Performance c увеличенной отдачей электромоторов и улучшенной динамикой оценена в 6,2 миллиона рублей.
Маленький кроссовер Model Y построен на базе седана Model 3. От него он отличается измененным кузовом в стиле Model X, но без фирменных дверей «крылья сокола», подъемной дверью багажника, увеличенным дорожным просветом и опциональным третьим рядом сидений. В базовое оснащение Tesla Model Y войдет панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей. Адаптивный круиз-контроль Autopilot с 12 ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором — опция.
Самый доступный вариант Model Y с задним приводом и запасом хода 370 километров обойдется в 39 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей по текущему курсу). Продажи таких автомобилей начнутся весной 2021 года. В России начальная версия кроссовера будет стоить четыре миллиона рублей.