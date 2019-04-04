Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:03

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y за 4,8 миллиона рублей

Топовая версия Performance обойдется в 6,2 миллиона рублей

«Связной» и Moscow Tesla Club начали прием заказов на электрический кроссовер Tesla Model Y. Покупателю предложено внести депозит в размере 150 тысяч рублей и выбрать одну из трех версий. Цена самой доступной Model Y в России составит 4,8 миллиона рублей, а живые машины появятся лишь в конце 2020 года.

На сайте «Связного» можно забронировать все три версии, анонсированные Tesla в середине марта. Заднеприводная Long Range с запасом хода 483 километра и разгоном до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,5 секунды обойдется в 4,8 миллиона рублей. Полноприводная AWD (451 километр, 4,9 секунды) — 5,2 миллиона рублей. Топовая версия Performance c увеличенной отдачей электромоторов и улучшенной динамикой оценена в 6,2 миллиона рублей.

Маленький кроссовер Model Y построен на базе седана Model 3. От него он отличается измененным кузовом в стиле Model X, но без фирменных дверей «крылья сокола», подъемной дверью багажника, увеличенным дорожным просветом и опциональным третьим рядом сидений. В базовое оснащение Tesla Model Y войдет панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей. Адаптивный круиз-контроль Autopilot с 12 ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором — опция.

Самый доступный вариант Model Y с задним приводом и запасом хода 370 километров обойдется в 39 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей по текущему курсу). Продажи таких автомобилей начнутся весной 2021 года. В России начальная версия кроссовера будет стоить четыре миллиона рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...