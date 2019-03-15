Tesla представила маленький кроссовер Model Y

Базовые версии Tesla Model Y появятся лишь весной 2021 года. На старте продаж кроссовер предложат в модификации Long Range и двухмоторной AWD. Первой обещают пробег 483 километра без подзарядки, разгон до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,5 секунды и максимальную скорость 209 километров в час. Второй — полный привод, запас хода 451 километр, 4,9 секунды до 60 миль в час и максималку 217 километров в час.