Посмотрите, как выглядела бы Lamborghini Miura сегодня

Принято считать, что первым в мире автомобилем, который удостоился звания «суперкар», был Lamborghini Miura: именно так его назвал британский журнал Car в 1967 году по итогам тест-драйва. А ещё «Миуру» порой называют самым красивым автомобилем за всю историю автопрома, и неспроста: маэстро Марчелло Гандини действительно сотворил невероятно притягательный и узнаваемый даже сегодня облик. Неудивительно, что дебютировав на Женевском автосалоне в 1966 году, Miura произвела настоящий фурор.