Посмотрите, как выглядела бы Lamborghini Miura сегодня

Принято считать, что первым в мире автомобилем, который удостоился звания «суперкар», был Lamborghini Miura: именно так его назвал британский журнал Car в 1967 году по итогам тест-драйва. А ещё «Миуру» порой называют самым красивым автомобилем за всю историю автопрома, и неспроста: маэстро Марчелло Гандини действительно сотворил невероятно притягательный и узнаваемый даже сегодня облик. Неудивительно, что дебютировав на Женевском автосалоне в 1966 году, Miura произвела настоящий фурор.
Британский дизайнер Педро Руперто попытался вообразить, как могла бы выглядеть столь титулованная и обласканная вниманием критиков модель Lamborghini, если бы она выпускалась по сегодняшний день. Он сохранил характерные черты «Миуры» вроде силуэта с длинным капотом, сдвинутой назад кабиной и широкими задними стойками, но наделил его чертами современных суперкаров «Ламбо». А в качестве интерпретации боковых зеркал на передних крыльях дизайнер придумал оборудовать их камерами заднего вида.