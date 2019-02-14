Посмотрите, как выглядит «разорванная» на 1500 кусочков Lamborghini Miura

По словам Офнера, его друг, владеющий Lamborghini Miura SV образца 1972, предложил фотографу использовать для своего нового проекта собственный автомобиль, потому что все равно собирался отдать спорткар на реставрацию на фабрику в Сант-Агата-Болоньезе.
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Для создания итогового изображения понадобилось два года. За это время Офнер со своей командой много раз ездил на завод Lamborghini, чтобы в ходе реставрации машины сфотографировать каждый элемент спорткара.
Всего было отснято 1500 деталей, вплоть до каждого винтика. Детали подвешивались на тонкую проволоку, а затем объединялись вместе в графическом редакторе.