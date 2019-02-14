Посмотрите, как выглядит «разорванная» на 1500 кусочков Lamborghini Miura

Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей – Disintegrating X. Обычно для своих проектов он использовал масштабные модельки, но в этот раз, впервые в своей карьере, работал с настоящей машиной.