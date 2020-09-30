Kyocera Moeye: дизайн в стиле ретро и футуристичные технологии

За харизматичной внешностью концепта Moeye срывается футуристичный салон, центральный элемент которого — дисплей шириной 1,2 метра с технологией аудиотактильного отклика Haptivity. Эта технология разработана Kyocera и может в точности имитировать работу механических кнопок и переключателей.
Кроме того, шоу-кар оснащен голографическим помощником Mobisuke (он появляется на поверхности передней панели) и функцией «оптического камуфляжа», созданной совместно с Исследовательским центром перспективных наук и технологий Токийского университета.
Moeye — второй концепт-кар Kyocera. Первый построили в 2018-м и он представлял собой родстер с камерами вместо зеркал, полностью цифровым кокпитом, проекционным дисплеем и электронными системами помощи водителю на основе технологий искусственного интеллекта.
Благодаря восьми камерам, установленным в передней части машины, экран и стойки могут стать полностью прозрачными. Эффект достигается за счет трехмерной проекции изображения на их поверхность в реальном времени. Но чтобы это работало как надо, голову пассажира нужно зафиксировать в определенном положении, иначе картинка будет смазанной и недостаточно четкой.
Ещё у Moeye есть необычная фоновая подсветка Ceraphic, которая создает естественное освещение в любое время суток, декоративные вставки из искусственного опала и вибрационные динамики с пьезоэлементами — они встроены даже в подголовники сидений. Наконец, концепт оборудован встроенным ароматизатором с пятью ароматами на выбор.
Впрочем, ждать серийной машины от Kyocera не стоит. Компания всего лишь демонстрирует свои возможности, как и Sony. Тем не менее некоторые решения вполне могут появиться на автомобилях других брендов.