16:14

Kyocera Moeye: дизайн в стиле ретро и футуристичные технологии

Концепт оснащен голографическим помощником и продвинутой системой фоновой подсветки

Kyocera Moeye © Kyocera
Алексей Носаченко
Японская технологическая компания Kyocera представила шоу-кар Moeye, в который умудрилась внедрить все свои перспективные разработки. Машина полностью автономна и рассматривается как MaaS (Mobility-as-a-Service, или «транспортное средство как сервис»), но серийных перспектив у неё нет — это лишь демонстратор технологических решений.

За харизматичной внешностью концепта Moeye срывается футуристичный салон, центральный элемент которого — дисплей шириной 1,2 метра с технологией аудиотактильного отклика Haptivity. Эта технология разработана Kyocera и может в точности имитировать работу механических кнопок и переключателей.

Кроме того, шоу-кар оснащен голографическим помощником Mobisuke (он появляется на поверхности передней панели) и функцией «оптического камуфляжа», созданной совместно с Исследовательским центром перспективных наук и технологий Токийского университета.

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Moeye — второй концепт-кар Kyocera. Первый построили в 2018-м и он представлял собой родстер с камерами вместо зеркал, полностью цифровым кокпитом, проекционным дисплеем и электронными системами помощи водителю на основе технологий искусственного интеллекта.

Благодаря восьми камерам, установленным в передней части машины, экран и стойки могут стать полностью прозрачными. Эффект достигается за счет трехмерной проекции изображения на их поверхность в реальном времени. Но чтобы это работало как надо, голову пассажира нужно зафиксировать в определенном положении, иначе картинка будет смазанной и недостаточно четкой.

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Ещё у Moeye есть необычная фоновая подсветка Ceraphic, которая создает естественное освещение в любое время суток, декоративные вставки из искусственного опала и вибрационные динамики с пьезоэлементами — они встроены даже в подголовники сидений. Наконец, концепт оборудован встроенным ароматизатором с пятью ароматами на выбор.

Впрочем, ждать серийной машины от Kyocera не стоит. Компания всего лишь демонстрирует свои возможности, как и Sony. Тем не менее некоторые решения вполне могут появиться на автомобилях других брендов.

Источник: Kyocera