Kyocera Moeye: дизайн в стиле ретро и футуристичные технологии

Благодаря восьми камерам, установленным в передней части машины, экран и стойки могут стать полностью прозрачными. Эффект достигается за счет трехмерной проекции изображения на их поверхность в реальном времени. Но чтобы это работало как надо, голову пассажира нужно зафиксировать в определенном положении, иначе картинка будет смазанной и недостаточно четкой.