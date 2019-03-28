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11:13

Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

Корейская марка представила концепт большого внедорожника на автосалоне в Сеуле

На автосалоне в Сеуле, который пройдет с 29 марта по 7 апреля, компания Kia покажет два новых полноприводника: полноразмерный Mohave Masterpiece и компактный SP Signature, демонстрирующий облик будущей серийной модели. Оба внедорожника носят статус концепта, но используют элементы нового языка дизайна корейской марки.

Прототип Kia Mohave Masterpiece отпразднует в Сеуле свою мировую премьеру. С его помощью компания расскажет, как можно адаптировать новые стилистические решения и технологии к сегменту полноразмерных внедорожников. Передняя часть концепта — новое прочтение фирменного «носа тигра», но на этот раз с бесшовной интеграцией диодных фар в решетку радиатора.

Kia SP Signature — это эволюция прошлогоднего SP, который в товарном виде будет конкурировать с Hyundai Creta. В компании говорят, что «современный и яркий» дизайн кроссовера станет основой стилистки глобальных моделей марки. Серийная версия SP Signature будет представлена до конца этого года.

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Также в Сеуле состоялся азиатский дебют электрического концепта Imagine by Kia, впервые показанного широкой публике на Женевском автосалоне. Автомобиль не только демонстрирует стиль будущих электрокаров, но и является своего рода «шуточным ответным ударом» тем маркам, которые в угоду времени стремятся увеличивать дисплеи мультимедийных систем. У Imagine by Kia на передней панели таких дисплеев 21.

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