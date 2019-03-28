Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

Прототип Kia Mohave Masterpiece отпразднует в Сеуле свою мировую премьеру. С его помощью компания расскажет, как можно адаптировать новые стилистические решения и технологии к сегменту полноразмерных внедорожников. Передняя часть концепта — новое прочтение фирменного «носа тигра», но на этот раз с бесшовной интеграцией диодных фар в решетку радиатора.