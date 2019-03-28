Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

Прототип Kia Mohave Masterpiece отпразднует в Сеуле свою мировую премьеру. С его помощью компания расскажет, как можно адаптировать новые стилистические решения и технологии к сегменту полноразмерных внедорожников. Передняя часть концепта — новое прочтение фирменного «носа тигра», но на этот раз с бесшовной интеграцией диодных фар в решетку радиатора.
Kia SP Signature — это эволюция прошлогоднего SP, который в товарном виде будет конкурировать с Hyundai Creta. В компании говорят, что «современный и яркий» дизайн кроссовера станет основой стилистки глобальных моделей марки. Серийная версия SP Signature будет представлена до конца этого года.
Также в Сеуле состоялся азиатский дебют электрического концепта Imagine by Kia, впервые показанного широкой публике на Женевском автосалоне. Автомобиль не только демонстрирует стиль будущих электрокаров, но и является своего рода «шуточным ответным ударом» тем маркам, которые в угоду времени стремятся увеличивать дисплеи мультимедийных систем. У Imagine by Kia на передней панели таких дисплеев 21.