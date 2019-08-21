Появилось первое изображение интерьера нового Kia Mohave

В частности, появится абсолютно новая и современная передняя панель с отделкой из дерева и алюминия. Иными станут дефлекторы воздуховодов, блок управления «климатом» и даже дверные карты.
Появится новый центральный тоннель и более аккуратное четырехспицевое рулевое колесо. Информационно-развлекательная система станет сенсорной, к тому же, в новом поколении ее смогли органично интегрировать в панель.
На прошлой неделе производитель опубликовал первые фотографии экстерьера новинки. Внедорожник сделали максимально похожим на концепт Mohave Masterpiece, который публике показали этой весной на автосалоне в Сеуле.
Пока официальных данных о моторной гамме нет, однако на фотографии виден шильдик V6 3.0, что означает, что модель точно сохранить трехлитровый дизель. В зависимости от рынка сбыта этот мотор может выдавать от 250 до 260 лошадиных сил. В пару к нему предлагают восьмидиапазонную автоматическую коробку передач.
Публичный дебют нового внедорожника состоится в следующем году. Прошлое поколение выпускают с 2008 года, на российском рынке были представлены дизельная и бензиновая версии объемом три литра и отдачей 250 лошадиных сил.