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13:23

Появилось первое изображение интерьера нового Kia Mohave

Внедорожник получил серьезные доработки по сравнению с текущей моделью

На южнокорейском сайте производителя опубликована первая фотография интерьера внедорожника Kia Mohave нового поколения. Судя по снимку, салон автомобиля подвергнут довольно радикальным изменениям.

В частности, появится абсолютно новая и современная передняя панель с отделкой из дерева и алюминия. Иными станут дефлекторы воздуховодов, блок управления «климатом» и даже дверные карты.

Интерьер текущего поколения Kia Mohave

Появится новый центральный тоннель и более аккуратное четырехспицевое рулевое колесо. Информационно-развлекательная система станет сенсорной, к тому же, в новом поколении ее смогли органично интегрировать в панель.

На прошлой неделе производитель опубликовал первые фотографии экстерьера новинки. Внедорожник сделали максимально похожим на концепт Mohave Masterpiece, который публике показали этой весной на автосалоне в Сеуле.

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Kia Mohave 2020

Пока официальных данных о моторной гамме нет, однако на фотографии виден шильдик V6 3.0, что означает, что модель точно сохранить трехлитровый дизель. В зависимости от рынка сбыта этот мотор может выдавать от 250 до 260 лошадиных сил. В пару к нему предлагают восьмидиапазонную автоматическую коробку передач.

Cамый большой вседорожник от Kia – пятиметровый Telluride

Публичный дебют нового внедорожника состоится в следующем году. Прошлое поколение выпускают с 2008 года, на российском рынке были представлены дизельная и бензиновая версии объемом три литра и отдачей 250 лошадиных сил.