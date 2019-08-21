Появилось первое изображение интерьера нового Kia Mohave

Появится новый центральный тоннель и более аккуратное четырехспицевое рулевое колесо. Информационно-развлекательная система станет сенсорной, к тому же, в новом поколении ее смогли органично интегрировать в панель.

На прошлой неделе производитель опубликовал первые фотографии экстерьера новинки. Внедорожник сделали максимально похожим на концепт Mohave Masterpiece, который публике показали этой весной на автосалоне в Сеуле.