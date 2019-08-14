Новый Kia Mohave: первые фотографии

Отличия серийного Kia Mohave от шоу-кара — в мелких деталях. Например, решетка радиатора стала менее выразительной и увеличилась площадь воздухозаборников в переднем бампере. Сзади изменений и того меньше, и все они — косметические. При этом от внедорожника предыдущего поколения новинка отличает полностью новым «передком» и дизайном двери багажника, а вот боковины кузова такие же, как у прежнего Mohave.