Новый Kia Mohave: первые фотографии

Отличия серийного Kia Mohave от шоу-кара — в мелких деталях. Например, решетка радиатора стала менее выразительной и увеличилась площадь воздухозаборников в переднем бампере. Сзади изменений и того меньше, и все они — косметические. При этом от внедорожника предыдущего поколения новинка отличает полностью новым «передком» и дизайном двери багажника, а вот боковины кузова такие же, как у прежнего Mohave.
Официальной информации о гамме двигателей нет, но, судя по шильдикам, Mohave сохранит трёхлитровый дизель V6. В зависимости от рынка такой агрегат выдавал 250 или 260 лошадиных сил и 540 (560) Нм момента. В пару к нему предлагался шестидиапазонный «автомат». По предварительной информации, в оснащение нового Mohave войдет мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем и адаптивная подвеска.
Kia Mohave предыдущего поколения выпускался с 2008 по 2019 год. В России внедорожник продавался с трехлитровым дизелем и бензиновой «шестёркой» 3.8 (275 лошадиных сил), совмещенной с пятиступенчатым «автоматом».