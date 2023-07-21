В Госдуме предложили вернуть на дороги знак «молоточки»

Политик отметил, что пробки и заторы давно стали привычным делом на столичных дорогах, однако власти должны использовать все имеющиеся возможности, чтобы «облегчить участь автолюбителей». Потому он обратился с идеей вернуть «молоточки» в ГИБДД и столичное Правительство.

«Задача — проверить нагрузку на все полосы общественного транспорта и выявить, какие из них можно дополнительно использовать в ночное время, на выходных и по праздникам», — сказал Нилов.