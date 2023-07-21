В Госдуме предложили вернуть на дороги знак «молоточки»Предполагается, что он поможет разгрузить московский трафик
Депутат Нилов призвал вернуть знак «рабочие дни» на дороги Москвы. С таким предложением председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Правительство столицы и Госавтоинспекцию. Знак «рабочие дни», также известный под народным названием «молоточки», служит дополнением к основному знаку и указывает на то, что данный знак действует только в рабочие дни. Его возвращение благоприятно скажется на трафике, считает Нилов.
Политик отметил, что пробки и заторы давно стали привычным делом на столичных дорогах, однако власти должны использовать все имеющиеся возможности, чтобы «облегчить участь автолюбителей». Потому он обратился с идеей вернуть «молоточки» в ГИБДД и столичное Правительство.
«Задача — проверить нагрузку на все полосы общественного транспорта и выявить, какие из них можно дополнительно использовать в ночное время, на выходных и по праздникам», — сказал Нилов.
Он напомнил, что еще несколько лет назад «выделенками» могли пользоваться все водители в определенное время.
Ярослав Нилов не впервые выступает с идеей открыть выделенные полосы для обычных автомобилистов в некоторые часы. В 2020 году он внес в Госдуму законопроект об отмене «нелогичного и несправедливого» запрета пользоваться ими по ночам. В июне нынешнего года аналогичный проект представила партия «Новые люди»: он предполагает не штрафовать россиян за выезд на «выделенки» с 10 вечера до шести утра.