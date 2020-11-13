Россиянам могут разрешить выезжать на «выделенки» ночью

Если проект примут, КоАП РФ будет дополнен примечанием, которое разрешит выезд на «выделенки» с 23 до шести часов, а также в случае ремонта или уборки дороги на основных полосах.

На сегодняшний день в России за выезд на полосы для общественного транспорта штрафуют на 1,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф в два раза выше.