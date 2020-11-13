Россиянам могут разрешить выезжать на «выделенки» ночью

Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство. Его авторы также считают, что не следует штрафовать водителей за кратковременный выезд на «выделенку» в том случае, если без этого невозможно объехать препятствие.
«В ночное время из-за отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены», – написал Нилов в пояснительной записке.
Если проект примут, КоАП РФ будет дополнен примечанием, которое разрешит выезд на «выделенки» с 23 до шести часов, а также в случае ремонта или уборки дороги на основных полосах.
На сегодняшний день в России за выезд на полосы для общественного транспорта штрафуют на 1,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф в два раза выше.
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Тем временем Дептранс столицы окончательно закрыл полосы для москвичей, запретив выезжать на них даже в выходные. Знаки начали убирать в конце октября, а с 7 ноября «выделенки» открыты только для общественного транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб и велосипедов.