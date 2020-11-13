13:35

Россиянам могут разрешить выезжать на «выделенки» ночью

Полосы предложили открыть для автомобилистов с 23 до шести часов

Выделенная полоса в Москве © Wikimedia Commons
Мария Евдокимова
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили перестать штрафовать россиян за выезд на «выделенки» по ночам. По их мнению, автомобилистам следует разрешить выезд на полосы для общественного транспорта, которые в ночное время суток, как правило, пустуют.

Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство. Его авторы также считают, что не следует штрафовать водителей за кратковременный выезд на «выделенку» в том случае, если без этого невозможно объехать препятствие.

«В ночное время из-за отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены», – написал Нилов в пояснительной записке.

Если проект примут, КоАП РФ будет дополнен примечанием, которое разрешит выезд на «выделенки» с 23 до шести часов, а также в случае ремонта или уборки дороги на основных полосах.

На сегодняшний день в России за выезд на полосы для общественного транспорта штрафуют на 1,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф в два раза выше.

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Тем временем Дептранс столицы окончательно закрыл полосы для москвичей, запретив выезжать на них даже в выходные. Знаки начали убирать в конце октября, а с 7 ноября «выделенки» открыты только для общественного транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб и велосипедов.

Источник: Ярослав Нилов / Telegram