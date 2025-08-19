Россияне стали тратить на треть больше денег на покупку машин

В целом за январь-июль 2025 года россияне потратили на новые легковушки более двух триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом снижение заметное — на 23 процента.

Больше всего денег ожидаемо ушло на китайские машины, доля которых в финансовой емкости рынка превышает 56 процентов. Далее с огромным отрывом идут российские бренды (15,6 процента), за ними — европейские (12,9 процента). На японские, корейские и американские автомобили потрачено 7,3, 2,3 и 1,1 процента всех денег соответственно.