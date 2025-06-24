Траты россиян на новые машины резко сократились

В апреле на покупку новых автомобилей россияне потратили 325,7 миллиарда рублей, подсчитали аналитики. В мае 2024-го этот показатель составил 366,3 миллиарда.

Интересно, что выросла сумма трат на «корейцев». Россияне в мае купили машин из Южной Кореи на 5,7 миллиарда рублей, что на 2,7 процента больше, чем в апреле. Траты на автомобили из других стран, включая Россию, сократились. На японские ушло на 9,1 процента меньше (16 миллиардов), на европейские — на 11,2 процента (41,5 миллиарда), на американские — на 23,7 процента меньше (2,9 миллиарда).

Продукция отечественного автопрома обошлась покупателям в 46,1 миллиарда рублей (-13 процентов). Больше всего денег ожидаемо ушло на «китайцев» — 163 миллиарда, но и компании из КНР в мае потеряли в выручке. Они заработали меньше на 13,5 процента.