Траты россиян на новые машины резко сократились

Траты россиян на новые машины резко сократилисьСумма снова опустилась ниже 300 миллиардов рублей
В апреле на покупку новых автомобилей россияне потратили 325,7 миллиарда рублей, подсчитали аналитики. В мае 2024-го этот показатель составил 366,3 миллиарда.
Интересно, что выросла сумма трат на «корейцев». Россияне в мае купили машин из Южной Кореи на 5,7 миллиарда рублей, что на 2,7 процента больше, чем в апреле. Траты на автомобили из других стран, включая Россию, сократились. На японские ушло на 9,1 процента меньше (16 миллиардов), на европейские — на 11,2 процента (41,5 миллиарда), на американские — на 23,7 процента меньше (2,9 миллиарда).
Продукция отечественного автопрома обошлась покупателям в 46,1 миллиарда рублей (-13 процентов). Больше всего денег ожидаемо ушло на «китайцев» — 163 миллиарда, но и компании из КНР в мае потеряли в выручке. Они заработали меньше на 13,5 процента.
Что касается количества купленных машин, то лидируют здесь тоже китайские — 49,8 тысячи штук за месяц. За ними идут российские (30,2 тысячи). Результаты остальных не достигли и четырех тысяч экземпляров.
Помимо общего затишья на рынке, на финансовую емкость влияет и смещение фокуса с премиальных машин на массовые — то есть более дешевые. Тренд наметился еще в апреле, когда спрос на «премиум» обвалился более чем на треть в годовом сравнении. Самая популярная марка в сегменте — китайский Exeed.