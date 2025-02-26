Траты россиян на отечественные автомобили выросли в полтора раза

Заметно выросли траты на покупку европейских автомобилей — на 16,5 процента к январю 2024 года. За месяц на «европейцев», которых возят параллельными путями, ушло 28 миллиардов рублей.

Траты на машины из других регионов за год снизились. Так, на китайские было потрачено 174,7 миллиарда рублей, что на 0,7 процента меньше, чем год назад. Россияне купили японских машин на 12,9 миллиарда (-17,5 процента), американских — на 2,4 миллиарда (-29,1 процента), южнокорейских — на 4,6 миллиарда (-48,2 процента).