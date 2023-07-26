Россияне потратили рекордное количество денег на автомобили в июне

Россияне потратили рекордное количество денег на автомобили в июнеБольше всего в России зарабатывают китайские марки
В июне на новые машины было потрачено рекордное количество денег. Россияне купили автомобилей на общую сумму 233,6 миллиарда рублей, что в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года, подчитали в «Открытие Авто» и «Автостате». По сравнению с маем 2023 года сумма выросла на 15,2 процента (с 202,8 миллиарда рублей). Лидируют по заработку китайские марки: на их продукцию ушло 123,2 миллиарда рублей. Это больше половины от всей суммы, хотя год назад на них приходилась лишь четверть.
За июнь россияне приобрели 82,4 тысячи новых легковушек — на 14,2 процента больше, чем в мае, и в 2,5 раза больше, чем за первый месяц лета прошлого года. Машины из КНР держат первенство и по финансам, и по объемам продаж. За месяц их реализовали 40,7 тысячи, российских автомобилей — 26 тысяч, корейских — 5,8 тысячи, японских — 5,1 тысячи. Машины из Европы и США разошлись в количестве 3,8 тысячи и одна тысяча штук соответственно.
Большу́ю часть в структуре финансовой емкости рынка занимают премиальные автомобили за счет высоких ценников. На 3,2 тысячи таких машин в июне потратили около 15,5 процента всех средств, что составляет 36,3 миллиарда рублей.
На европейские автомобили россияне потратили 33,2 миллиарда, на отечественные — 26,6 миллиарда, что в пять раз меньше, чем на «китайцев». Также в РФ купили японских машин на 22,9 миллиарда, корейских на 20,9 миллиарда и американских на 6,8 миллиарда рублей.
Рекордная потраченная сумма — следствие не только увеличение спроса, но и роста цен, отмечают аналитики. За полгода они уже подорожали на три процента, обогнав инфляцию, и будут дорожать дальше: из-за падения рубля и повышения утильсбора рост может составить от пяти до 10 процентов.