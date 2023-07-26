Россияне потратили рекордное количество денег на автомобили в июне

За июнь россияне приобрели 82,4 тысячи новых легковушек — на 14,2 процента больше, чем в мае, и в 2,5 раза больше, чем за первый месяц лета прошлого года. Машины из КНР держат первенство и по финансам, и по объемам продаж. За месяц их реализовали 40,7 тысячи, российских автомобилей — 26 тысяч, корейских — 5,8 тысячи, японских — 5,1 тысячи. Машины из Европы и США разошлись в количестве 3,8 тысячи и одна тысяча штук соответственно.

Большу́ю часть в структуре финансовой емкости рынка занимают премиальные автомобили за счет высоких ценников. На 3,2 тысячи таких машин в июне потратили около 15,5 процента всех средств, что составляет 36,3 миллиарда рублей.