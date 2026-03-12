Новости
Monjaro для бедных: Geely «ободрала» свой флагман для рынка РФ

В России стартовали продажи новой базовой версии Geely Monjaro. В новом базовом исполнении «Люкс» стоимость модели составит 4 599 990 рублей, а с учётом специальных программ — 4 349 990 рублей. Следующая комплектация — «Флагман» — стоит 4 899 990, притом российский офис не даёт никаких дополнительных скидок на этот вариант.
Алексей Кованов
Как выяснила редакция журнала Motor, «Флагман» отличается от «Люкса» наличием 20-дюймовых колёс, богатым набором электронных ассистентов, функции памяти положения водительского сиденья и адаптивной подвески.

Также более дорогому «Монджаро» положен электропривод заднего дивана, премиальная аудиосистема, бесконтактное открытие багажника, вентиляция переднего пассажирского кресла, а также шумоизолирующие стёкла.

Что касается техники, то оба варианта совершенно идентичны: им полагаются двухлитровые турбомоторы отдачей 238 л.с., классические 8-диапазонные «автоматы» и системы полного привода.

Между тем, у китайского Geely Monjaro появилась ультрадоступная версия. В КНР стартовали продажи кроссовера Geely Xingyue L Changfeng Edition стоимостью 124,7 тыс. юаней — это 1,4 млн рублей.

Чтобы снизить стоимость популярной модели, которую россияне знают под именем Geely Monjaro, маркетологи приняли решение отказаться от некоторых приятных опций.