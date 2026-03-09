В Китае Geely Monjaro теперь можно купить за 1,4 млн рублей

Если более дорогие варианты оснащаются двухлитровыми 272-сильными моторами, классическими «автоматами» и полным приводом, то новинка предлагает более простую начинку.

Так, Geely Xingyue L Changfeng Edition предлагает передний привод, 7-ступенчатый преселективный «робот» и менее мощный двигатель — его отдача составляет 218 л.с.

Чтобы привлечь максимальное количество клиентов, дилеры Geely вдобавок готовы предоставить льготный 7-летний кредит, а также скидки за сдачу старого автомобиля по системе трейд-ин.