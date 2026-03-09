Опубликовано 09 марта 2026, 18:141 мин.
В Китае Geely Monjaro теперь можно купить за 1,4 млн рублей
У китайского Geely Monjaro появилась ультрадоступная версия. В КНР стартовали продажи кроссовера Geely Xingyue L Changfeng Edition стоимостью 124,7 тыс. юаней — это 1,4 млн рублей. Чтобы снизить стоимость популярной модели, которую россияне знают под именем Geely Monjaro, маркетологи приняли решение отказаться от проекционного дисплея, массажа передних кресел и адаптивного круиз-контроля.
© Autohome
Если более дорогие варианты оснащаются двухлитровыми 272-сильными моторами, классическими «автоматами» и полным приводом, то новинка предлагает более простую начинку.
Так, Geely Xingyue L Changfeng Edition предлагает передний привод, 7-ступенчатый преселективный «робот» и менее мощный двигатель — его отдача составляет 218 л.с.
Чтобы привлечь максимальное количество клиентов, дилеры Geely вдобавок готовы предоставить льготный 7-летний кредит, а также скидки за сдачу старого автомобиля по системе трейд-ин.
Кстати, в Белоруссии Geely Monjaro стоит на 1,3 млн рублей дешевле, чем в России (не считая дополнительных выгод за сдачу старого автомобиля).
Источник:IT Home
Автор:Алексей Кованов
Теги: