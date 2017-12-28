В результате ДТП никто не пострадал

Пульс

Китаянка спутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и спровоцировала аварию

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28 декабря 2017

В китайском городе Гуанчжоу обезьяна, забравшаяся на мачту для крепления камер видеофиксации, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Один из водителей, двигавшихся в это время по дороге, спутал ее зад с запрещающим сигналом светофора и спровоцировал аварию, сообщает tvbs.com.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, слишком резко нажала на тормоз, после чего в нее врезался следовавший сзади автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал. Позднее было установлено, что обезьяна сбежала из близлежащего цирка.

В США запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX стал причиной крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несколько автомобилей. Виновника авариии отвлек необычный конденсационный след, который уже назвали «инопланетным».

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