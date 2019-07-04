Одноместный спорткар BAC Mono стал легче и быстрее

Внешне BAC Mono R практически не отличится от Mono: у спорткара немного изменились размеры и появился использующий динамический напор набегающего потока воздухозаборник. Однако все 44 внешние панели, которые изготовлены из композита на основе карбона и графена, спроектированы заново. Масса BAC Mono R — всего 555 килограммов.
Спорткар по-прежнему оснащен атмосферной «четверкой» объемом 2,5 литра. Ее отдача выросла с 309 до 345 лошадиных сил. До «сотни» Mono R разгоняется за 2,5 секунды (2,8 у обычного Mono), а его максимальная скорость — 274 километра в час. Улучшить прохождение поворотов призваны измененная геометрия подвески и регулируемые амортизаторы Öhlins, а также цепкие гоночные покрышки Pirelli Trofeo R, специально омологированные для обычных дорог.
BAC Mono R оказался на 25 килограммов легче обычного Mono. Это достигнуто за счет магниевого шасси, использования напечатанных из полимера деталей и установки углерод-керамических тормозов и выхлопной системы из титана.
Цена Mono R — 190 950 фунтов стерлингов или 15,3 миллиона рублей по текущему курсу.