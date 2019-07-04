Одноместный спорткар BAC Mono стал легче и быстрее

Спорткар по-прежнему оснащен атмосферной «четверкой» объемом 2,5 литра. Ее отдача выросла с 309 до 345 лошадиных сил. До «сотни» Mono R разгоняется за 2,5 секунды (2,8 у обычного Mono), а его максимальная скорость — 274 километра в час. Улучшить прохождение поворотов призваны измененная геометрия подвески и регулируемые амортизаторы Öhlins, а также цепкие гоночные покрышки Pirelli Trofeo R, специально омологированные для обычных дорог.