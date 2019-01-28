Две 50-летние «Волги» пересекут Европу, чтобы попасть на ралли Монте-Карло

28 января команда с Красной площади отправилась к одному из семи точек старта — во французский Реймс. Символическую отмашку экипажам на «Волгах» дала мотогонщица Анастасия Нифонтова — первая женщина, целиком проехавшая ралли-марафон «Дакар» без постороннего технического обслуживания.

Гонщикам предстоит пройти за пять дней 2500 километров, из них 450 километров — скоростных спецучастков по серпантинам французских Альп. 6 февраля ралли финиширует в Монте-Карло.