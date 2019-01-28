Две 50-летние «Волги» пересекут Европу, чтобы попасть на ралли Монте-Карло

Как и в былые времена, историческое ралли Монте-Карло проводится в формате «Звездного сбора» — экипажи отправляются своим ходом из семи точек в Европе: из Афин, Глазго, Бад Хомбурга, Милана, Барселоны, Реймса и Монте-Карло. А основная часть ралли начнется в точке всеобщего сбора — на юго-востоке Франции, в городке Бюи-ле-Барони. В ралли примут участие 316 экипажей из 17 стран.
В этом году среди них будет команда из России, представляющая автомобильное историческое общество Gorkyclassic. На «Волге» под номером 298 выступает известный гонщик-кольцевик Алексей Васильев вместе с ралли-рейдовым штурманом Константином Жильцовым. За рулем машины под номером 302 — ралли-кроссовая гонщица Татьяна Елисеева, навигатор — Марат Яруллин.
28 января команда с Красной площади отправилась к одному из семи точек старта — во французский Реймс. Символическую отмашку экипажам на «Волгах» дала мотогонщица Анастасия Нифонтова — первая женщина, целиком проехавшая ралли-марафон «Дакар» без постороннего технического обслуживания.
Гонщикам предстоит пройти за пять дней 2500 километров, из них 450 километров — скоростных спецучастков по серпантинам французских Альп. 6 февраля ралли финиширует в Монте-Карло.
По условиям к гонке допускаются только те модели автомобилей, что отметились в знаменитом ралли «Монте-Карло» в период с 1955 по 1980 год. Обе «Волги» команды Gorkyclassic получили вварной каркас безопасности. Двигатели форсированы до 120 лошадиных сил при помощи пары горизональных карбюраторов. Обе машины окрашены в фирменные цвета горьковских спортсменов — черный низ, белый верх.
Нынешний старт посвящен 55-летию дебюта сборной СССР на ралли «Монте-Карло». В январе 1964 года в Монако отправилось три экипажа на «Волгах» ГАЗ-21 и два — на «Москвичах-403». Вячеслав Мосолов и Леонтий Дегтерёв, Эдуард Васькович и Геннадий Добровольский представляли Горьковский автозавод, Сергей Тенишев и Анатолий Дмитриевский — институт НАМИ. Два экипажа на «Москвичах» — из команды завода МЗМА: Юрий Лесовский и Владимир Локтионов, Виктор Щавелев и Николай Сучков.
Тогда все пять экипажей сборной СССР дошли до финиша на Лазурном Берегу, хотя классифицированы не были. Всего из 346 стартовавших экипажей смогли финишировать меньше половины — 170 экипажей.