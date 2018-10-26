Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500

Концептуальный Big Horn Low Down получил новый капот, подвеску с 51-миллиметровым занижением, 22-дюймовые колеса, опытный образец новых расширителей колесных арок. Двигатель на пикапе такой же, как у Rebel Concept — 5,7-литровый Hemi V8 с активной системой шумоподавления. Отдача агрегата составляет 401 лошадиную силу и 552 Нм крутящего момента.

Также известно, что Mopar представит на SEMA новый «коробочный» двигатель. По предварительно информации, это будет 7,0-литровая «восьмерка», за размеры и вес получившая прозвище «слон».