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11:33

Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500

Подразделение FCA представит набор фирменных аксессуаров и компонентов

Подразделение Mopar концерна FCA подготовило для тюнинг-шоу SEMA две особые модификации пикапа Ram 1500: Rebel Concept и Big Horn Low Down Concept. Первая демонстрирует внушительный набор аксессуаров Mopar, вторая — экспериментальные компоненты, которые в будущем станут частью фирменного каталога.

Прототип Ram 1500 Rebel Concept оснащен более чем 200 компонентами и аксессуарами из линейки Mopar. Пикап выкрашен в нейтральный синий цвет под названием Rebel Smoke, оборудован завышенной на 51 миллиметр подвеской, алюминиевыми подножками, 18-дюймовыми колесами с бедлоками, обутыми в 35-дюймовые покрышки Goodyear DuraTrac.

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Под капотом внедорожного пикапа установлен 5,7-литровый Hemi V8, оснащенный системой холодной впуска Ram Airflow. В список оборудования также входит блок вспомогательного освещения, насадки на выхлопные патрубки, накладки на пороги, беспроводная зарядка для смартфонов и новый экспериментальный комплект педалей.

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Концептуальный Big Horn Low Down получил новый капот, подвеску с 51-миллиметровым занижением, 22-дюймовые колеса, опытный образец новых расширителей колесных арок. Двигатель на пикапе такой же, как у Rebel Concept — 5,7-литровый Hemi V8 с активной системой шумоподавления. Отдача агрегата составляет 401 лошадиную силу и 552 Нм крутящего момента.

Также известно, что Mopar представит на SEMA новый «коробочный» двигатель. По предварительно информации, это будет 7,0-литровая «восьмерка», за размеры и вес получившая прозвище «слон».

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