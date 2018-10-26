Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500

Прототип Ram 1500 Rebel Concept оснащен более чем 200 компонентами и аксессуарами из линейки Mopar. Пикап выкрашен в нейтральный синий цвет под названием Rebel Smoke, оборудован завышенной на 51 миллиметр подвеской, алюминиевыми подножками, 18-дюймовыми колесами с бедлоками, обутыми в 35-дюймовые покрышки Goodyear DuraTrac.
Под капотом внедорожного пикапа установлен 5,7-литровый Hemi V8, оснащенный системой холодной впуска Ram Airflow. В список оборудования также входит блок вспомогательного освещения, насадки на выхлопные патрубки, накладки на пороги, беспроводная зарядка для смартфонов и новый экспериментальный комплект педалей.
Концептуальный Big Horn Low Down получил новый капот, подвеску с 51-миллиметровым занижением, 22-дюймовые колеса, опытный образец новых расширителей колесных арок. Двигатель на пикапе такой же, как у Rebel Concept — 5,7-литровый Hemi V8 с активной системой шумоподавления. Отдача агрегата составляет 401 лошадиную силу и 552 Нм крутящего момента.
Также известно, что Mopar представит на SEMA новый «коробочный» двигатель. По предварительно информации, это будет 7,0-литровая «восьмерка», за размеры и вес получившая прозвище «слон».