Электромод Plymouth Belvedere станет новым концептом Mopar для SEMA

Электромод Plymouth Belvedere станет новым концептом Mopar для SEMAКлассический маслкар получит электрическую силовую установку
Ателье Mopar готовит для шоу Specialty Equipment Market Association (SEMA) новый концепт. Тизер машины озаглавлен Muscle Flex и на нём изображен Plymouth Belvedere 1967 года. По всей видимости, это электромотор, причем от оригинального «Плимута» он отличается новым капотом с вентиляционными прорезями, фарами и «агрессивным» сплиттером.
Информации о силовой установке нет. В принципе Mopar может использовать начинку нового Dodge Charger, и тогда отдача двухмоторного привода составит 679 сил и 850 Нм. Или же, по аналогии с CJ Surge 2022 года, оснастить концепт «коробочной» системой. Последнее очень точно ложится на текст, которым сопроводили тизер: «Какое будущее ждёт легендарный маслкар? Концепт Mopar может дать ответ».
А ведь еще в 2018-м Mopar привозила не SEMA настоящих бензиновых монстров. К примеру, рестомод Dodge Super Charger мог похвастать 7,0-литровым компрессорным мотором Hellephant, собранным на компонентах от Challenger Drag Pak и Challenger SRT Demon. Этот агрегат выдавал 1014 лошадиных сил и 1288 Нм крутящего момента.