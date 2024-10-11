Электромод Plymouth Belvedere станет новым концептом Mopar для SEMA

Ателье Mopar готовит для шоу Specialty Equipment Market Association (SEMA) новый концепт. Тизер машины озаглавлен Muscle Flex и на нём изображен Plymouth Belvedere 1967 года. По всей видимости, это электромотор, причем от оригинального «Плимута» он отличается новым капотом с вентиляционными прорезями, фарами и «агрессивным» сплиттером.

Информации о силовой установке нет. В принципе Mopar может использовать начинку нового Dodge Charger, и тогда отдача двухмоторного привода составит 679 сил и 850 Нм. Или же, по аналогии с CJ Surge 2022 года, оснастить концепт «коробочной» системой. Последнее очень точно ложится на текст, которым сопроводили тизер: «Какое будущее ждёт легендарный маслкар? Концепт Mopar может дать ответ».