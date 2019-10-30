Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge

Второй концепт называется Ram 1500 Rebel OTG и посвящен оверлендингу. Это серийный пикап с 3,0-литровым дизелем V6, оборудованный заводским лифт-комплектом подвески, колесами с бэдлоками и 35-дюймовыми покрышками Goodyear. Опытные образцы компонентов Mopar, которые еще не вошли в основой каталог, представлены бампером со встроенной лебедкой, решеткой радиатора и шноркелем.

В грузовой платформе Ram 1500 Rebel OTG установлен модуль с палаткой, кулер, кухня с газовой плитой и раковиной, солнечные панели, а также генератор. Кроме того, внедорожник укомплектован бортовым воздушным компрессором.