Ford подготовил пять пикапов для главного тюнинг-шоу США

Оверлендингу в его самом экстремальном проявлении посвящен концепт BDS Suspension Ford F-350 Super Duty Crew Cab XLT. Автомобилю увеличили дорожный просвет, а стоковые амортизаторы заменили на гоночные стойки и пружины Fox 2.5 Dual Speed Compression.

40-дюймовые покрышки Mickey Thompson «натянуты» на 20-дюймовые колеса Method Race. В силовой бампер Addictive Desert Designs интегрирована лебедка Warn Industries Zeon 12S и светодиодные вспомогательный свет. В кузове есть компрессор Ridetech, двухконфорочная газовая плита, холодильник и палатка.