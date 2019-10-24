Ford подготовил пять пикапов для главного тюнинг-шоу США

Концепт от тюнинг-фирмы LGE-CTS Motorsports — это «швейцарский нож» для искателей приключений, как описывает его Ford. Благодаря модульной грузовой платформе Pronghorn он может выступать в роли командного центра, кемпинга или мастерской. Пикап оснащен лифт-комплектом подвески (+114 миллиметров), 18-дюймовыми колесами Method Race с 37-дюймовыми покрышками BFGoodrich Mud-Terrain T/A, лебедкой, навесом со светодиодной подсветкой, холодильником, а также ящиками для инструментов и снаряжения.
Ford Accessories F-250 Super Duty Tremor Crew Cab с пакетом Black Appearance — возможно, самый подготовленный для езды по бездорожью пикап из линейки Super Duty. Его укомплектовали покрышками Goodyear Wrangler Duratrac, лифтованной на 50,8 миллиметра передней подвеской, дифференциалом с блокировкой на задней и повышенного трения на передней оси. Кроме того, у такого «Форда» есть подножки в стиле Raptor и лебедка, которая появится в списке опций Ford со следующего года.
Самый эффектный SEMA-концепт — это DeBerti Design Ford F-450 Super Duty Platinum Crew Cab. Пикап обут в 22-дюймовые колеса American Force с покрышками Toyo, оснащен бампером с выдвижными ящиками, сейфом и россыпью дополнительных светодиодных модулей.
Оверлендингу в его самом экстремальном проявлении посвящен концепт BDS Suspension Ford F-350 Super Duty Crew Cab XLT. Автомобилю увеличили дорожный просвет, а стоковые амортизаторы заменили на гоночные стойки и пружины Fox 2.5 Dual Speed Compression.
40-дюймовые покрышки Mickey Thompson «натянуты» на 20-дюймовые колеса Method Race. В силовой бампер Addictive Desert Designs интегрирована лебедка Warn Industries Zeon 12S и светодиодные вспомогательный свет. В кузове есть компрессор Ridetech, двухконфорочная газовая плита, холодильник и палатка.
Последний шоу-кар называется CGS Performance Products Ford F-250 Super Duty Tremor Crew Cab и тоже оборудован пакетом Black Appearance. Такой пикап получил крышку грузовой платформы Retrax PowerTraxPro MX, колеса размером 20 дюймов и 37-дюймовые покрышки General.
Всего на SEMA покажут более 50 тюнингованных «Фордов». Кроме того, там выставят полноприводный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, Lamborghini Huracan с двигателем от Hummer H2 и механической коробкой передач от Audi R8 и внедорожный концепт Veloster Grappler.