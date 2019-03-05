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11:54

Morgan показал совершенно новый спорткар. И он неотличим от старого

Модель Speed Six получила шестицилиндровый турбомотор BMW

Британская фирма Morgan представила на Женевском автосалоне полностью новый спорткар под названием Plus Six. И хотя техника не имеет ничего общего с прежними Морганами, внешне он почти неотличим от машин полувековой давности.
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Единственные детали, которые новая модель заимствовала у предшественника — это четыре упора для капота. Который, как и 70 лет назад, состоит из двух половинок и подвешен на продольных петлях.

Под капотом родстера — шестицилиндровый турбомотор BMW объемом три литра, развивающий 340 лошадиных сил. Он позволяет легкому родстеру массой всего 1075 килограммов достичь «сотни» за 4,2 секунды. Максимальная скорость — 267 километров в час.

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Электронные ассистенты водителя отсутствуют: нет ни системы стабилизации, ни даже трэкшн-контроля. Единственный помощник — антиблокировочная система тормозов.

Турбомотор агрегатируется исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Причем нефиксируемый селектор и подрулевые лепестки без изменений заимствованы у BMW, и выбиваются из стилистики ретро-салона. Британцы не исключают, что в будущем появится и версия с механической коробкой.

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Главное в спорткаре — это совершенно новая платформа CX. Несущая структура набрана из алюминиевых профилей и листов, но пассажирская часть кузова по-прежнему собирается на каркасе из ясеня — традиционное решение родом из тридцатых годов.

Благодаря новой платформе спорткар стал намного технологичнее: на сборку каждой машины будет уходить четыре недели против восьми у модели Plus 8. Это позволит вдвое поднять объем производства — до 300 машин в год.

Заказы на новый родстер уже принимаются: цены стартуют от 77 995 фунтов стерлингов (около 6 800 000 рублей). Первые машины в фиксированной комплектации Launch Edition будут продавать за 89 995 фунтов стерлингов (около 7 840 000 рублей). Такие машины будут поставляются со съемной жесткой крышей.

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