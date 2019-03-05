Morgan показал совершенно новый спорткар. И он неотличим от старого

Единственные детали, которые новая модель заимствовала у предшественника — это четыре упора для капота. Который, как и 70 лет назад, состоит из двух половинок и подвешен на продольных петлях.

Под капотом родстера — шестицилиндровый турбомотор BMW объемом три литра, развивающий 340 лошадиных сил. Он позволяет легкому родстеру массой всего 1075 килограммов достичь «сотни» за 4,2 секунды. Максимальная скорость — 267 километров в час.