Morgan показал совершенно новый спорткар. И он неотличим от старого

Единственные детали, которые новая модель заимствовала у предшественника — это четыре упора для капота. Который, как и 70 лет назад, состоит из двух половинок и подвешен на продольных петлях.
Под капотом родстера — шестицилиндровый турбомотор BMW объемом три литра, развивающий 340 лошадиных сил. Он позволяет легкому родстеру массой всего 1075 килограммов достичь «сотни» за 4,2 секунды. Максимальная скорость — 267 километров в час.
Электронные ассистенты водителя отсутствуют: нет ни системы стабилизации, ни даже трэкшн-контроля. Единственный помощник — антиблокировочная система тормозов.
Турбомотор агрегатируется исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Причем нефиксируемый селектор и подрулевые лепестки без изменений заимствованы у BMW, и выбиваются из стилистики ретро-салона. Британцы не исключают, что в будущем появится и версия с механической коробкой.
Главное в спорткаре — это совершенно новая платформа CX. Несущая структура набрана из алюминиевых профилей и листов, но пассажирская часть кузова по-прежнему собирается на каркасе из ясеня — традиционное решение родом из тридцатых годов.
Благодаря новой платформе спорткар стал намного технологичнее: на сборку каждой машины будет уходить четыре недели против восьми у модели Plus 8. Это позволит вдвое поднять объем производства — до 300 машин в год.
Заказы на новый родстер уже принимаются: цены стартуют от 77 995 фунтов стерлингов (около 6 800 000 рублей). Первые машины в фиксированной комплектации Launch Edition будут продавать за 89 995 фунтов стерлингов (около 7 840 000 рублей). Такие машины будут поставляются со съемной жесткой крышей.