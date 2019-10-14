Стартап вернет к жизни культовый британский фургон

Оригинальный полутонник Morris Commercial J-type выпускали с 1949 по 1961 год. Сначала изготовителем значилась Morris Commercial затем, после слияния материнской Nuffield Organisation с Austin — British Motor Corporation. У фургона были сдвижные двери, 1,5-литровый четырехцилиндровый нижнеклапанный двигатель (с 1957 года J-type начали оснащать агрегатами с клапанами в головке блока) и трехступенчатая или четырехступенчатая коробка передач.

Еще один британский стартап — Lunaz — предложил перевести на электротягу всю британскую классику. Сейчас фирма работает над силовой установкой для Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го, но судя по Instagram, у неё в гараже есть и культовый E-Type.