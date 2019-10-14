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18:00

Стартап вернет к жизни культовый британский фургон

Morris J-type получит современную версию на батарейках

Оригинальный Morris J-type
Британский стартап Morris Commercial анонсировал премьеру современной версии культового фургона Morris J-type. Оригинальные грузовые автомобили выпускала сначала Morris Commercial, а затем British Motor Corporation с 1949 по 1961 год.

О воскрешении бренда Morris Commercial объявили в 2017 году. Сейчас права на него принадлежат крошечному стартапу, в планах которого — выпустить линейку батарейных машин. Первенцем семейства станет легкий коммерческий фургон Morris JE: не рестомод или реплика оригинального J-Type, а его современная и экологичная версия.

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Сейчас у компании уже есть рабочий прототип фургона. Автомобиль построен на модульном шасси, а все его внешние кузовные панели изготовлены из углепластика. Создатели отмечают, что их разработка относится к категории премиальных: стильный вэн будет, в первую очередь, хорошим рекламным инструментом. Никаких подробностей о силовой установке нет, впрочем, ожидать каких-то прорывных решений не стоит. Прототип Morris JE покажут публике очень этого года.

Оригинальный полутонник Morris Commercial J-type выпускали с 1949 по 1961 год. Сначала изготовителем значилась Morris Commercial затем, после слияния материнской Nuffield Organisation с Austin — British Motor Corporation. У фургона были сдвижные двери, 1,5-литровый четырехцилиндровый нижнеклапанный двигатель (с 1957 года J-type начали оснащать агрегатами с клапанами в головке блока) и трехступенчатая или четырехступенчатая коробка передач.

Еще один британский стартап — Lunaz — предложил перевести на электротягу всю британскую классику. Сейчас фирма работает над силовой установкой для Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го, но судя по Instagram, у неё в гараже есть и культовый E-Type.