В 2020 году в Москве подорожает эвакуация автомобилей

В учреждении приводят несколько причин изменения тарифов эвакуации. Во-первых, это рост затрат города на топливо для эвакуаторов, их ремонт и на зарплаты для водителей и техников. Во-вторых, это инфляция и пересчет экономически обоснованной цены услуги, которая составит в 2020 году 8813 рублей. Таким образом, тариф для наиболее распространенной категории машин в столице на 40 процентов меньше фактической суммы, которую город тратит на перемещение одного припаркованного не по правилам автомобиля.

На сегодняшний день в Москве работают 750-800 эвакуаторов. В Госавтоинспекции не уточняют, сколько автомобилей в день они перемещают на штрафстоянки, однако известно, что в 2016 году этот показатель достигал 850 машин в сутки, а в 2015-м доходил до 900 автомобилей. С января по сентябрь 2019 года на штрафстоянки перевезли 204 578 транспортных средств, 80 тысяч из которых – за остановку или стоянку на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними.