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11:18

В 2020 году в Москве подорожает эвакуация автомобилей

Для большинства машин тарифы вырастут на 200 рублей

© Антон Уханов, Мотор.Ру
Лиза Будрина
В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» заявили, что с 1 января 2020 года изменятся тарифы на эвакуацию припаркованных с нарушениями машин. Для автомобилей категорий А и B стоимость услуги увеличится на 200 рублей. В большей степени подорожание скажется на грузовых и негабаритных транспортных средствах – с нового года за их эвакуацию придется платить 50,6 тысячи рублей (пока – 49,2 тысячи).

Таким образом, уже со следующего месяца перемещение автомобилей категории А и В с двигателями мощностью до 80 лошадиных сил составит 3 400 рублей (сейчас 3 200 рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 сил 5 400 рублей (сейчас 5 200 рублей), категории В с мощными двигателями (свыше 250) 7 600 рублей (сейчас 7 400 рублей).

Как и прежде, водители, которые оплачивают услуги эвакуации до того, как забирают машину со штрафстоянки, могут рассчитывать на скидку в размере 25 процентов.

В учреждении приводят несколько причин изменения тарифов эвакуации. Во-первых, это рост затрат города на топливо для эвакуаторов, их ремонт и на зарплаты для водителей и техников. Во-вторых, это инфляция и пересчет экономически обоснованной цены услуги, которая составит в 2020 году 8813 рублей. Таким образом, тариф для наиболее распространенной категории машин в столице на 40 процентов меньше фактической суммы, которую город тратит на перемещение одного припаркованного не по правилам автомобиля.

На сегодняшний день в Москве работают 750-800 эвакуаторов. В Госавтоинспекции не уточняют, сколько автомобилей в день они перемещают на штрафстоянки, однако известно, что в 2016 году этот показатель достигал 850 машин в сутки, а в 2015-м доходил до 900 автомобилей. С января по сентябрь 2019 года на штрафстоянки перевезли 204 578 транспортных средств, 80 тысяч из которых – за остановку или стоянку на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними.