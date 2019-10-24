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15:06

В Москве зафиксировано рекордное количество поездок на каршеринге

С 2015 года москвичи 66,4 миллиона раз воспользовались услугой поминутной аренды машин

Раскрыта статистика поездок жителей столицы на автомобилях каршеринга: с января по сентябрь 2019 года было совершено 36 миллиона сессий, что в полтора раза превышает результат за весь прошлый год. Всего с момента запуска сервиса в городе водители 66,4 миллиона раз пользовались этой услугой.

По словам заммэра по вопросом транспорта Максима Ликсутова, популярность каршеринга в Москве растет за счет того, что операторы постоянно расширяют автопарки, вводят новые, зачастую люксовые модели, а также разрабатывают гибкие тарифы. Потому многие жители отказываются от использования личного автомобиля в пользу арендованного. Свою роль играет и то, что каршеринговые машины не нужно заправлять и можно парковать бесплатно.

В столице работают девять операторов, а суммарное количество машин, доступных для поминутной аренды, достигает 26 тысяч экземпляров. Это в 250 раз превышает число автомобилей, доступных при запуске сервиса в 2015 году. На сегодняшний день Москва остается лидером по размеру парка каршеринга среди городов мира.

Летом сообщалось, что в Японии автомобили каршеринга используются не по прямому назначению. Местные пользователи арендуют машины, но никуда не едут – предпочитают в них спать, обедать и хранить вещи. По данным японских сервисов каршеринга, таким образом поступает каждый восьмой японец.