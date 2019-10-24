В Москве зафиксировано рекордное количество поездок на каршеринге

По словам заммэра по вопросом транспорта Максима Ликсутова, популярность каршеринга в Москве растет за счет того, что операторы постоянно расширяют автопарки, вводят новые, зачастую люксовые модели, а также разрабатывают гибкие тарифы. Потому многие жители отказываются от использования личного автомобиля в пользу арендованного. Свою роль играет и то, что каршеринговые машины не нужно заправлять и можно парковать бесплатно.

В столице работают девять операторов, а суммарное количество машин, доступных для поминутной аренды, достигает 26 тысяч экземпляров. Это в 250 раз превышает число автомобилей, доступных при запуске сервиса в 2015 году. На сегодняшний день Москва остается лидером по размеру парка каршеринга среди городов мира.