Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Крупнейшие в Японии операторы каршеринга Times24 и Orix в результате рутинного исследования внезапно обнаружили, что у них растёт количество клиентов, которые регулярно арендуют автомобили, но никуда не едут - даже не трогаются с места. Менеджерам это показалось странным и они попытались выяснить у этих людей, зачем же им, собственно, нужен был каршеринг.
Результаты опроса оказались довольно неожиданными. Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях. Чаще всего автомобили арендовали, чтобы поспать в них или просто отдохнуть. Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Впрочем, изрядная доля японцев действительно обедала в каршеринговых автомобилях. Они рассказали, что вместо похода в столовую просто покупали в ближайшем гастрономе готовую еду и съедали её, сидя в машине. Небольшой процент клиентов пользовался каршерингом, чтобы поговорить по телефону, сидя в салоне, и заодно зарядить его. Средняя стоимость услуг каршеринга в Японии составляет 235 рублей за 30 минут.