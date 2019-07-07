Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:00

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

С каждым днём количество таких пользователей растёт

Японские каршеринговые компании выяснили, что существенное количество клиентов арендуют автомобили, но никуда не едут. Вместо этого они в них спят, отдыхают, едят или говорят по телефону.
Загрузка...

Крупнейшие в Японии операторы каршеринга Times24 и Orix в результате рутинного исследования внезапно обнаружили, что у них растёт количество клиентов, которые регулярно арендуют автомобили, но никуда не едут - даже не трогаются с места. Менеджерам это показалось странным и они попытались выяснить у этих людей, зачем же им, собственно, нужен был каршеринг.

Результаты опроса оказались довольно неожиданными. Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях. Чаще всего автомобили арендовали, чтобы поспать в них или просто отдохнуть. Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.

Впрочем, изрядная доля японцев действительно обедала в каршеринговых автомобилях. Они рассказали, что вместо похода в столовую просто покупали в ближайшем гастрономе готовую еду и съедали её, сидя в машине. Небольшой процент клиентов пользовался каршерингом, чтобы поговорить по телефону, сидя в салоне, и заодно зарядить его. Средняя стоимость услуг каршеринга в Японии составляет 235 рублей за 30 минут.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...