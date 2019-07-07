Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Результаты опроса оказались довольно неожиданными. Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях. Чаще всего автомобили арендовали, чтобы поспать в них или просто отдохнуть. Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.