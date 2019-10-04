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17:38

В Подмосковье пройдут многочасовые ретро-гонки в стиле «Ле-Мана»

В субботу на Moscow Raceway пройдут соревнования классических автомобилей

В субботу, 5 октября, на подмосковной трассе Moscow Raceway пройдут два уникальных соревнования: гонка классических автомобилей на выносливость и на регулярность движения. Соревнования станут заключительным этапом международного любительского чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019.

В соревнованиях примут участие автомобили советского и иностранного производства возрастом старше 30 лет. В гонке на выносливость их более 20-ти. На стартовой прямой машины расставлены в стиле «Ле-Мана», а общая протяженность заезда — более 300 километров.

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Участники гонки «Классика-50» (на регулярность движения) стартуют вместе с «Классика-300», но должны проехать всего 50 километров. Победителем становится тот, кто максимальное количество раз покажет одинаковое время прохождения круга.

Помимо гонщиков из России, в соревновании примут участие экипажи из Латвии и Великобритании. Частью мероприятия станет фестиваль автоклубов, который соберет в паддоке более 500 классических автомобилей, и парад ретроавтомобилей.