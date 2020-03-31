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16:01

Посмотрите, как опустели улицы Москвы из-за коронавируса

Количество машин на дорогах сократилось на 70 процентов

© pixabay.com
Лиза Будрина
Столичный Центр организации дорожного движения наглядно сравнил городской трафик до и после введения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По оценкам ведомства, за неделю дороги заметно опустели. Многие москвичи уехали из города в область – за 30 и 31 марта столицу покинули около 120 тысяч машин.

По данным ЦОДД, за три недели загруженность на дорогах Москвы снизилась на 70 процентов. Трафик, зафиксированный 30 марта 2020 года и в тот же день годом ранее, сократился почти на 50 процентов, а количество аварий уменьшилось на 87 процентов. На 85 процентов сократилось число пассажиров в метро и на 74 процента в наземном общественном транспорте.

Чем заняться автомобилистам, когда из-за коронавируса отменили вообще всё

Обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов был введен 30 марта. Горожанам запрещено покидать дома без необходимости, а на улице нужно соблюдать дистанцию в метр-полтора. На личный транспорт ограничения не распространяются.

По состоянию на 31 марта в России насчитывается 2337 случаев заболевания COVID-2019, 1732 из них в Москве и Московской области.

Источник: Twitter/ЦОДД