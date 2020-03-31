Посмотрите, как опустели улицы Москвы из-за коронавируса

По данным ЦОДД, за три недели загруженность на дорогах Москвы снизилась на 70 процентов. Трафик, зафиксированный 30 марта 2020 года и в тот же день годом ранее, сократился почти на 50 процентов, а количество аварий уменьшилось на 87 процентов. На 85 процентов сократилось число пассажиров в метро и на 74 процента – в наземном общественном транспорте.