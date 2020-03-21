Чем заняться автомобилистам, когда из-за коронавируса отменили вообще всё

Прогуляться по музеям
Да-да, всё верно. Коронавирус пока не добрался до нашего мозга и мы утверждаем, что один из самых крутых и познавательных вариантов времяпрепровождения в карантине — это поход в автомобильный музей. Но не покидая квартиры, конечно же. Благодаря картам Google можно не просто посмотреть на картинки, но и полноценно прогуляться по 15 крутейшим музеям мира — от Национального музея Корветов в Кентукки до музея Mazda в Хиросиме. Вот, например, как выглядит коллекция Honda в японской Мотеги (если машинок не видно, попробуйте нажать на значок компаса в правой части экрана):
Вот, что еще можно посмотреть: выставка BMW Zentrum в Спартанберге, музей Mazda в Хиросиме, музей Mercedes-Benz в Штутгарте, техцентр McLaren в британском Уокинге, музей Ferrari в Маранелло, музей компании Pagani, музей Lamborghini в Сант-Агата Болоньезе, Национальный музей Корветов в США, музей компании Panoz, автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе, музей Porsche в Штутгарте, чешский музей Skoda, музей Toyota в Японии, музей Volvo в Гётеборге.
Почитать про автоспорт
Конечно, самое грустное событие в автомобильном мире — даже не отмена моторшоу (все новинки и так показали), а отложенная не понятно на сколько Формула-1, которая должна была стать в этом году рекордной — 22 этапа! Но теперь отменены Гран-при Австралии, Китая и Монако, а гонки в Бахрейне и Вьетнаме перенесены на неопределенный срок. Таким образом, сезон начнется только в мае, или, возможно, еще позже.
Пока мы все ждем начала нового сезона Формулы-1, пилоты занимаются ерундой, гоняясь на холодильниках с 80-кубовыми моторами, а производитель шин Pirelli теряет деньги, готовясь уничтожить почти 2000 неиспользованных покрышек. Нам же переживать не из-за чего, поэтому мы можем ознакомиться с тем, чего ждать от предстоящих этапов, оценить расклад сил, вспомнить о главном скандале года и подумать о шансах Даниила Квята на подиум.
Если с Формулой-1 уже всё ясно, то можно с грустью и ностальгией вспомнить, как всего-то пару месяцев назад проходил главный внедорожный марафон планеты Дакар-2020, когда ни о каких коронавирусах еще никто не слышал. Или же узнать, как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта или как готовили наши родные «двадцать первые» Волги к историческому ралли Монте-Карло.
Почитать кое-что посерьезнее
Для более вдумчивого чтения у нас есть для вас несколько прекрасных историй. Например, про самый редкий «сто двадцать четвертый» Mercedes-Benz — E 60 AMG Limited, про автомобили, официально признанные частью истории США, про российский бизнес-седан ГАЗ-3111 Волга, который должен был стать крутым и успешным, но так и не стал, а также про уникальный сверхредкий универсал Intermeccanica, созданный двумя американцами просто по приколу.
На закуску можно оставить историю про как два немца из ГДР собрали самодельный спорткар, получили одобрение самого Фердинанд Порше, встретились со Штази и попали в тюрьму, а также посмотреть на внедорожники, спорткары и другие модели АЗЛК, про которые вы наверняка не знали.
Еще можно полистать пару занятных галерей. В первой очень странный тюнинг: быстрые и дорогие машины, стилизованные под бюджетные «ведра». Во второй — концепт-кары из двухтысячных годов, которые сегодня сегодня выглядят безнадежно устаревшими.
Почитать очень серьезное
Пара недель дома — отличная возможность прочитать книги на автомобильную тематику, большие, сложные и тяжелые, на которые всегда не хватало времени. В нашем списке только обязательная к ознакомлению классика: в первую очередь, это Генри Форд с его интереснейшей автобиографией «Моя жизнь. Мои достижения» и «Падение титанов» Пола Инграссии, в которой он рассказывает о том, как рождались и чуть было не погибли Ford, Chrysler и General Motors.
Не менее интересно о своей работе на крупнейшие автомобильные концерны рассказывают Боб Лутц в своих «8 законах Крайслера» и Ли Якокка в «Карьере менеджера». Кроме того, на вынужденном карантине стоит почитать Артура Хейли: Колеса и «Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира», написанную Джеффри Лайкером. И не беспокойтесь: все эти книги читаются легко, и даже довольно серьезная «Дао Toyota» увлекает.
Поугадывать
Разбавить серьезное чтиво можно нашими квизами. Например, пройти вот этот мегасложный тест об автомобильном дизайне. Он откроет глаза тем, кто считает, что это сегодня все машины одинаковые, а раньше всё было совсем иначе.
Еще можно проверить свои познания в советских автомобилях, угадать машину по рисунку ходовых огней и круглым фонарям, а также попробовать отличить реальную тачку от виртуальной. Для преданных поклонников Subaru есть отдельный тест на знания подробностей об этой марке и ее моделях.
Посмотреть Ютуб
Еще один способ отвлечься от однообразия и сидения в четырех стенах — это видеоролики от наших друзей с канала «ПриветТачка». Особенно рекомендуем посмотреть про секретный Mercedes-Benz G-Class под кодовым именем «Луноход», созданный кортежа охраны президента, российский Tesla Cybertruck, нарезанный из старых «Жигулей», а также про самый быстрый из «шестисотых» Мерседесов — «сто сороковой» с мотором V12, построенный Брабусом.
Кроме того, можно посмотреть на самый быстрый вcедорожник в мире, дорогущий Cadillac за 16 миллионов рублей, самую дорогую BMW в России, гипервнедорожник Ramsmobile за 109 миллионов с гусеницей и кальяном, а также старый-добрый Hummer H1.
Если еще не видели, то обязательно посмотрите наш тест-драйв одной из главных новинок этого года — Kia Seltos. Еще одна любимая россиянами марка — Toyota — недавно показала новый RAV4. Его подробный обзор вот здесь. Не менее интересные автомобили — это Lada Vesta с вариатором, самый мощный дизельный Гелик и хитовая Renault Arkana.
Фильмов на автомобильную тематику очень много! Одних только «Форсажей» уже восемь штук. Поэтому мы постарались выбрать для вас только наши самые любимые картины — те, которые даже если знаешь наизусть, все равно готов посмотреть еще раз. Итак, вот наш список.
Начнем с классики — Гран-при (1966). Три премии «Оскар», красивейшая кинохроника и невероятные для того времени натурные съемки. Один из лучших фильмов про Формулу-1, который обязателен к ознакомлению всем поклонникам гонок.
В качестве альтернативы Формуле-1 можно посмотреть фильм «Ле-Ман» 1971 года с легендарным Стивом Маккуином в главной роли (пожалуй, только тут можно увидеть настолько детально показанный гоночный процесс) или же «Победителей» Джеймса Голдстоуна — одно наслаждение смотреть на красочные съемки борющихся друг с другом болидов Инди-500.
Среди чуть более современных фильмов про гонки — простенькие «Дни грома» с Томом Крузом и Николь Кидман, а также «Гонщик» Сильвестра Сталлоне.
В выдающиеся картины можно записать «Гонку» Рона Ховарда, премьера которого состоялась в 2013 году. Она рассказывает о борьбе Ники Лауды и Джеймса Ханта в шестидесятых-семидесятых годах.
Конечно же, нельзя не вспомнить отмеченный множеством наград документальный фильм «Сенна», вышедший 10 лет назад. Интересные интервью, семейные и телевизионные архивные кадры, в том числе, принадлежащие Берни Экклстоуну, рассказывают не только про его соперничество с Аленом Простом, но и показывают разные аспекты жизни легендарного пилота.
Из неавтоспортивных фильмов можно порекомендовать ленту «Такер: Человек и его мечта» (1988), который рассказывает о создании самого прогрессивного автомобиля США послевоенной эпохи — Tucker 48.
Поиграть
Судя по опыту наших коллег, которым приходится самоизолироваться после командировок, от скуки спасают компьютерные игры. Самая популярная и любимая среди владельцев ПК — Need for Speed: Most Wanted, страшно подумать, пятнадцать лет назад, а на консолях в основном рубятся в Forza и GranTurismo.
Но на них список любимых игр не заканчивается. Есть, например, прекрасная DiRT Rally — раллийный симулятор, в который можно рубиться без остановки. Грязь, леса, поля, сложные погодные условия, крутые повороты и куча скольжений — кайф!
Если хочется заморочиться чуть сильнее, то есть Assetto Corsa — пожалуй, один из самых дотошных гоночных симуляторов. Движок игры учитывает даже аэродинамику и температуру комплектующих машины, а мельчайшие настройки машины обязательно скажутся на ее поведении.
Если мучиться с настройками наоборот не хочется, то есть такая игра как Wreckfest. Тут главный смысл именно в авариях — автомобили можно крошить как угодно, в итоге превратив свои машину в комок железа и избавившись от соперников.
Кажется, этим списком мы охватили почти всё, чем петролхеду можно заняться, пережидая эпидемию, вирусы и панику. А если тут чего-то и не хватает, то скорее всего ради этого придется выйти из дома.