Чем заняться автомобилистам, когда из-за коронавируса отменили вообще всё

На закуску можно оставить историю про как два немца из ГДР собрали самодельный спорткар, получили одобрение самого Фердинанд Порше, встретились со Штази и попали в тюрьму, а также посмотреть на внедорожники, спорткары и другие модели АЗЛК, про которые вы наверняка не знали.

Еще можно полистать пару занятных галерей. В первой очень странный тюнинг: быстрые и дорогие машины, стилизованные под бюджетные «ведра». Во второй — концепт-кары из двухтысячных годов, которые сегодня сегодня выглядят безнадежно устаревшими.